«Сейчас максимально вывозим»: омским депутатам рассказали об уборке снега с улиц

По словам Горчакова, текущие проблемы связаны с обилием осадков в течение зимы (145% от нормы) и с чрезмерным содержанием в этих осадках воды (154% от нормы). Кроме того, с начала зимы УДХБ не хватало техники и персонала. Сейчас техника закупается, а работникам УДХБ повышают зарплаты, что должно минимизировать текучку кадров. На вопрос «Почему технику не закупали раньше?» Горчаков ответил, что процесс был запущен достаточно давно, но первый аукцион не состоялся, а нужная УДХБ техника «уходила на определенные цели».