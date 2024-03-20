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Published Сегодня, 09:40

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Омским депутатам рассказали об уборке снега с городских улиц

«Сейчас максимально вывозим»: омским депутатам рассказали об уборке снега с улиц

20 марта 2024, 09:40
Фото: 1MI

Омским депутатам рассказали об уборке снега с городских улиц

В ДГХ объяснили, что текущие проблемы связаны со слишком обильными снегопадами.

На сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам ЖКХ речь шла в том числе об уборке снега. Докладчик, первый заместитель директора ДГХ Михаил Горчаков, рассказал собравшимся, что сейчас снег убирают и вывозят круглосуточно, причем к работе привлечены дополнительно 50-60 единиц техники.

— Существует ли практика уборки снега не тогда, когда грозит паводок, а заранее, когда появляются видимые сугробы хотя бы в местах, подверженных паводку? — спросил депутат Юрий Канунников. — Люди задают вопросы: почему не убирали снег в январе?

На это Горчаков отвечал, что традиционно снег в местах вероятного подтопления начинают усиленно убирать после новогодних каникул, но в марте начинается новый этап, когда администрация бросает на уборку все силы.

— Сейчас максимально вывозим снег, — уточнил чиновник. — И на участки, с которых вывозили раньше, заходим повторно…

По словам Горчакова, текущие проблемы связаны с обилием осадков в течение зимы (145% от нормы) и с чрезмерным содержанием в этих осадках воды (154% от нормы). Кроме того, с начала зимы УДХБ не хватало техники и персонала. Сейчас техника закупается, а работникам УДХБ повышают зарплаты, что должно минимизировать текучку кадров. На вопрос «Почему технику не закупали раньше?» Горчаков ответил, что процесс был запущен достаточно давно, но первый аукцион не состоялся, а нужная УДХБ техника «уходила на определенные цели».

Напомним: сложности с уборкой снега с омских улиц стали заметны еще в феврале. В те самые дни глава УДХБ Галина Зурнаджан оставила свой пост, причем причины ее ухода остались неизвестными.

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#Омск#Уборка снега#Новости#УДХБ#Горсовет#Николай Эйхвальд#Михаил Горчаков#Юрий Канунников
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