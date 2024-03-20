Перерыв на разминку. С апреля омичи будут летать в Калининград через Казань

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
В новом месяце из Омска можно будет отправиться в Калининград новым способом. В расписании омского аэропорта появится рейс «Северного ветра», который подразумевает пересадку.
Пассажиры пока что летают на запад страны через Москву и Санкт-Петербург. Но с 3 апреля будут работать удобные стыковочные рейсы с остановкой в Казани, где расположен международный аэропорт. В пресс-службе омского аэровокзала рассказали, что перевозки организуют на Boeing 737-800.
Там пересадка составит 1 час 15 минут, что в целом недолго. В общей сложности перелет займет 7 часов 20 минут. Летать с помощью «Северного ветра» через Казань можно будет по средам и воскресеньям.
Продажа билетов уже открыта на сайте перевозчика. Билет до Калининграда с багажом стоит от 16,5 тыс рублей. При желании пассажира остановиться в Казани, «Северный ветер» предоставляет возможность купить билеты по субсидированному тарифу. Минимальная стоимость поездки в одну сторону составляет 5,4 тыс рублей.