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Posted Сегодня, 06:14

Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

иллюстрация

Перерыв на разминку. С апреля омичи будут летать в Калининград через Казань

20 марта 2024, 06:14
Фото: Город55
иллюстрация

С апреля омичи будут летать в Калининград через Казань

Пересадка по пути до самого западного города России будет длиться чуть больше часа.

В новом месяце из Омска можно будет отправиться в Калининград новым способом. В расписании омского аэропорта появится рейс «Северного ветра», который подразумевает пересадку.

Пассажиры пока что летают на запад страны через Москву и Санкт-Петербург. Но с 3 апреля будут работать удобные стыковочные рейсы с остановкой в Казани, где расположен международный аэропорт. В пресс-службе омского аэровокзала рассказали, что перевозки организуют на Boeing 737-800.

Там пересадка составит 1 час 15 минут, что в целом недолго. В общей сложности перелет займет 7 часов 20 минут. Летать с помощью «Северного ветра» через Казань можно будет по средам и воскресеньям.

Продажа билетов уже открыта на сайте перевозчика. Билет до Калининграда с багажом стоит от 16,5 тыс рублей. При желании пассажира остановиться в Казани, «Северный ветер» предоставляет возможность купить билеты по субсидированному тарифу. Минимальная стоимость поездки в одну сторону составляет 5,4 тыс рублей.

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