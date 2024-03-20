Перерыв на разминку. С апреля омичи будут летать в Калининград через Казань

Пассажиры пока что летают на запад страны через Москву и Санкт-Петербург. Но с 3 апреля будут работать удобные стыковочные рейсы с остановкой в Казани, где расположен международный аэропорт. В пресс-службе омского аэровокзала рассказали, что перевозки организуют на Boeing 737-800.