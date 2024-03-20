ОРВИ и COVID-19 отступают. Жители Омской области с приходом весны стали меньше болеть

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
В региональном Роспотребнадзоре представили актуальные данные о заболеваемости в Омской области. По их данным, никаких особых превышений эпидемического порога нет.
Напротив, количество пациентов с ОРВИ снизилось на 31,3%. И взрослые, и дети стали болеть реже. Но все же вирусы по-прежнему циркулируют в регионе. Это грипп, COVID-19, а также не гриппозной этиологии. В последнюю группу относят респираторно-синцитиальные вирусы (34,3%), метапневмовирус (12,5%), риновирусы, сезонные коронавирусы (по 6,3%), вирусы парагриппа и аденовирусы (по 3,1%).
При это с 11 по 17 марта объем вирусов гриппа в Омской области составил 21,9%, а нового коронавируса — 3,4%.