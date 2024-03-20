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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

иллюстрация

ОРВИ и COVID-19 отступают. Жители Омской области с приходом весны стали меньше болеть

20 марта 2024, 12:02
Фото: Город55
иллюстрация

Жители Омской области с приходом весны стали меньше болеть

За предыдущую неделю показатели заболеваемости существенно снизились.

В региональном Роспотребнадзоре представили актуальные данные о заболеваемости в Омской области. По их данным, никаких особых превышений эпидемического порога нет.

Напротив, количество пациентов с ОРВИ снизилось на 31,3%. И взрослые, и дети стали болеть реже. Но все же вирусы по-прежнему циркулируют в регионе. Это грипп, COVID-19, а также не гриппозной этиологии. В последнюю группу относят респираторно-синцитиальные вирусы (34,3%), метапневмовирус (12,5%), риновирусы, сезонные коронавирусы (по 6,3%), вирусы парагриппа и аденовирусы (по 3,1%).

При это с 11 по 17 марта объем вирусов гриппа в Омской области составил 21,9%, а нового коронавируса — 3,4%.

Все лучше и лучше. В Омской области снизилась заболеваемость ОРВИ
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#Коронавирус COVID-19#Здоровье#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#ОРВИ#Новости#Заболеваемость#Алина Ясинская#Управление Роспотребнадзора
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