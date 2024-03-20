ОРВИ и COVID-19 отступают. Жители Омской области с приходом весны стали меньше болеть

Напротив, количество пациентов с ОРВИ снизилось на 31,3%. И взрослые, и дети стали болеть реже. Но все же вирусы по-прежнему циркулируют в регионе. Это грипп, COVID-19, а также не гриппозной этиологии. В последнюю группу относят респираторно-синцитиальные вирусы (34,3%), метапневмовирус (12,5%), риновирусы, сезонные коронавирусы (по 6,3%), вирусы парагриппа и аденовирусы (по 3,1%).