Омский матрос отсудил у «Иртышского пароходства» компенсацию за незаконное увольнение

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
В пресс-службе омских судов сообщили, что судебная коллегия по гражданским делам рассмотрела апелляцию омича к ПАО «Иртышское пароходство» по поводу незаконности его увольнения и восстановлении на работе.
В период с 5 мая 2021 года по 13 ноября 2023 года мужчина работал у ответчика в различных должностях: матрос-рулевой, старший моторист-рулевой, вахтенный матрос теплоходов. При переводе на новый теплоход в июне 2022 года у него не сложились отношения с капитаном судна. Дело в том, что капитан начал оскорблять экипаж и понуждал выполнять работу, не соответствующую трудовому договору.
8 октября 2023 года, находясь на 72-м километре реки Обь, истец, повар, проводник и старший помощник капитана, не выдержав подобного отношения, эвакуировались с теплохода на проходящее мимо судно. Последней каплей стало то, что капитан отказался организовать медпомощь женщине-повару. А 13 октября 2023 года мужчина был уволен за прогул.
Представители ответчика отвергли иск, заявив, что оставление судна четырьмя членами экипажа представляет угрозу для оставшихся там людей. Однако суд признал увольнение омича незаконным, отменил приказ о прекращении трудового договора и восстановил его в должности с 14 октября 2023 года.
Также ПАО «Иртышское пароходство» обязали выплатить матросу зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда в сумме 143 тысяч рублей. Решение первой инстанции осталось без изменений.