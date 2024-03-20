Омский матрос отсудил у «Иртышского пароходства» компенсацию за незаконное увольнение

В период с 5 мая 2021 года по 13 ноября 2023 года мужчина работал у ответчика в различных должностях: матрос-рулевой, старший моторист-рулевой, вахтенный матрос теплоходов. При переводе на новый теплоход в июне 2022 года у него не сложились отношения с капитаном судна. Дело в том, что капитан начал оскорблять экипаж и понуждал выполнять работу, не соответствующую трудовому договору.