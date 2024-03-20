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Виталий Хоценко и Валерий Фальков

«Омск — уникальный город». Валерий Фальков приехал на открытие нового корпуса ОмГУ

20 марта 2024, 06:22
Фото: Минобрнауки России
Виталий Хоценко и Валерий Фальков

Глава Минобрнауки РФ Фальков назвал Омск уникальным городом

Валерий Фальков и Виталий Хоценко обсудили развитие омских вузов и побывали на открытии нового корпуса.

Сегодня, 20 марта, в Омск прибыл глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков. Он уже встретился с губернатором Виталием Хоценко и сейчас они находятся на торжественном открытии нового корпуса ОмГУ.

«Омск — уникальный город, который неоднократно сыграл большую роль в истории России и Советского Союза. Здесь расположен целый ряд хороших университетов, научных институтов. И вот этот потенциал, который накоплен за десятилетия, конечно, важно сохранять и развивать», — отметил Валерий Фальков.

Во время рабочей встречи министр и губернатор обсудили развитие высшего образования и науки в регионе. Особое внимание было уделено:

  • Участию в конкурсном отборе по созданию научно-образовательных центров мирового уровня;
  • Подготовке заявки на участие в отборе по созданию современного университетского кампуса;
  • Капитальному ремонту омских общежитий. Согласно поручению Президента, до 2030 года планируется отремонтировать 800 общежитий по всей стране. Для этого дополнительно выделят 124 млрд рублей.

Также обсуждалось развитие инженерного образования в Омской области, в частности, участие в конкурсе по отбору передовых инженерных школ. Сегодня в Омске уже работает одна из таких школ, основанная на базе ОмГТУ. В своем Послании Федеральному Собранию Владимир Путин поставил задачу увеличить количество таких школ до 100 к 2030 году в разных регионах России.

Гостиница и тренажерный зал. Омичам показали, как выглядит новый корпус ОмГУ внутри
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