«Омск — уникальный город». Валерий Фальков приехал на открытие нового корпуса ОмГУ

Также обсуждалось развитие инженерного образования в Омской области, в частности, участие в конкурсе по отбору передовых инженерных школ. Сегодня в Омске уже работает одна из таких школ, основанная на базе ОмГТУ. В своем Послании Федеральному Собранию Владимир Путин поставил задачу увеличить количество таких школ до 100 к 2030 году в разных регионах России.