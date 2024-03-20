«Омск — уникальный город». Валерий Фальков приехал на открытие нового корпуса ОмГУ

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
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Сегодня, 20 марта, в Омск прибыл глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков. Он уже встретился с губернатором Виталием Хоценко и сейчас они находятся на торжественном открытии нового корпуса ОмГУ.
«Омск — уникальный город, который неоднократно сыграл большую роль в истории России и Советского Союза. Здесь расположен целый ряд хороших университетов, научных институтов. И вот этот потенциал, который накоплен за десятилетия, конечно, важно сохранять и развивать», — отметил Валерий Фальков.
Во время рабочей встречи министр и губернатор обсудили развитие высшего образования и науки в регионе. Особое внимание было уделено:
Также обсуждалось развитие инженерного образования в Омской области, в частности, участие в конкурсе по отбору передовых инженерных школ. Сегодня в Омске уже работает одна из таких школ, основанная на базе ОмГТУ. В своем Послании Федеральному Собранию Владимир Путин поставил задачу увеличить количество таких школ до 100 к 2030 году в разных регионах России.