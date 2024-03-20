Начался суд над Романом Ланским за его неадекватную любовь к начальнице

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
В течение нескольких месяцев полицейский преследовал следовательницу, следил за ней, портил имущество, шантажировал и угрожал.
Девушка-следователь уволилась из полиции, но бывший подчиненный продолжал ее преследовать, писать о ней порочащие достоинство посты в социальных сетях.
Женщина неоднократно обращалась в полицию, но там действенных мер не принимали долгое время, не желая «разводить грязь». Тогда экс-следователь сама обратилась в СМИ, и руководитель следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию, было возбуждено уголовное дело. Избежавший Роман Ланской был объявлен в федеральный розыск и задержан в Москве.
Теперь Ланской обвиняется по двум статьям: намеренное уничтожение или повреждение имущества и грабеж. Как грабеж рассматривается его действие на одной из встреч с женщиной, когда он сорвал с нее браслет.
Потерпевшая просит назначить наказание в виде лишения свободы для Ланского, чтобы он понес справедливую ответственность за свои поступки.