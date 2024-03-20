Начался суд над Романом Ланским за его неадекватную любовь к начальнице

Женщина неоднократно обращалась в полицию, но там действенных мер не принимали долгое время, не желая «разводить грязь». Тогда экс-следователь сама обратилась в СМИ, и руководитель следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию, было возбуждено уголовное дело. Избежавший Роман Ланской был объявлен в федеральный розыск и задержан в Москве.