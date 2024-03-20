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Начался суд над Романом Ланским за его неадекватную любовь к начальнице

20 марта 2024, 07:32
В Нижнем Новгороде начался суд над Романом Ланским, ставшим известным благодаря своей маниакальной привязанности к своей начальнице — следователю оперативного отдела, пишет Pravda.Ru.

В течение нескольких месяцев полицейский преследовал следовательницу, следил за ней, портил имущество, шантажировал и угрожал.

Девушка-следователь уволилась из полиции, но бывший подчиненный продолжал ее преследовать, писать о ней порочащие достоинство посты в социальных сетях.

Женщина неоднократно обращалась в полицию, но там действенных мер не принимали долгое время, не желая «разводить грязь». Тогда экс-следователь сама обратилась в СМИ, и руководитель следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию, было возбуждено уголовное дело. Избежавший Роман Ланской был объявлен в федеральный розыск и задержан в Москве.

Теперь Ланской обвиняется по двум статьям: намеренное уничтожение или повреждение имущества и грабеж. Как грабеж рассматривается его действие на одной из встреч с женщиной, когда он сорвал с нее браслет.

Потерпевшая просит назначить наказание в виде лишения свободы для Ланского, чтобы он понес справедливую ответственность за свои поступки.

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