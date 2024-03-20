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Published Сегодня, 05:38

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На вырубку и кронирование деревьев у омских школ и детсадов выделили 4 миллиона

20 марта 2024, 05:38
Фото: Город55
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Подрядчику предстоит выполнить работу за 1,5 месяца с момента заключения контракта.

В Омске ищут подрядчика для выполнения работ по сносу и кронированию деревьев возле 10 бюджетных образовательных учреждений. Стоимость отдельных лотов составляет от 145 до 599 тысяч рублей. В целом же работу оценили в 3,906 млн рублей.

Согласно условиям контракта, обрезать предстоит более 250 деревьев, а вырубят при этом больше 150 деревьев.

Работу будут проводить на территории следующих учебных заведений: школы №112, 51, 8, 82, 44, гимназии №9 и 12, школа-интернат основного общего образования №2, детсад №338 комбинированного вида, а также городской дворец детского творчества. Кронирование и снос деревьев должны быть выполнены за 45 дней с даты заключения контракта.

Напомним, ранее на октябрьском заседании «зеленой комиссии» депутат Омского горсовета Алексей Провозин обратил внимание, что одобренные заявки бюджетных образовательных учреждений часто остаются невыполненными и просто месяцами лежат в столе. Происходит это из-за отсутствия денег.

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#Общество#Омск#Деревья#Вырубка деревьев#Подрядчик#Госзакупки#Детсад#Новости#Снос деревьев#Вырубка#Школы#Обрезка#Юлия Истомина#Кронирование
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