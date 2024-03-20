На вырубку и кронирование деревьев у омских школ и детсадов выделили 4 миллиона

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
В Омске ищут подрядчика для выполнения работ по сносу и кронированию деревьев возле 10 бюджетных образовательных учреждений. Стоимость отдельных лотов составляет от 145 до 599 тысяч рублей. В целом же работу оценили в 3,906 млн рублей.
Согласно условиям контракта, обрезать предстоит более 250 деревьев, а вырубят при этом больше 150 деревьев.
Работу будут проводить на территории следующих учебных заведений: школы №112, 51, 8, 82, 44, гимназии №9 и 12, школа-интернат основного общего образования №2, детсад №338 комбинированного вида, а также городской дворец детского творчества. Кронирование и снос деревьев должны быть выполнены за 45 дней с даты заключения контракта.
Напомним, ранее на октябрьском заседании «зеленой комиссии» депутат Омского горсовета Алексей Провозин обратил внимание, что одобренные заявки бюджетных образовательных учреждений часто остаются невыполненными и просто месяцами лежат в столе. Происходит это из-за отсутствия денег.