На вырубку и кронирование деревьев у омских школ и детсадов выделили 4 миллиона

В Омске ищут подрядчика для выполнения работ по сносу и кронированию деревьев возле 10 бюджетных образовательных учреждений. Стоимость отдельных лотов составляет от 145 до 599 тысяч рублей. В целом же работу оценили в 3,906 млн рублей.