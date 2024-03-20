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Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

На омских заводах ОПК открыли больше 1,5 тысяч вакансий с зарплатой до 200 тысяч

На оборонных заводах Омска открыли 1,5 тысячи вакансий. Рассказываем о зарплатах

20 марта 2024, 05:33
Фото: 1MI

На омских заводах ОПК открыли больше 1,5 тысяч вакансий с зарплатой до 200 тысяч

Наиболее востребованные профессии: токарь, слесарь, шлифовщик, оператор станков с программным управлением, фрезеровщик.

По состоянию на 20 марта на омских заводах оборонно-промышленного комплекса открыто 1534 вакансии. Такую цифру Городу55 предоставили в региональном министерстве труда. Наиболее востребованные профессии: токарь, слесарь, шлифовщик, оператор станков с программным управлением, фрезеровщик.

Вакансия с самой высокой вакансией на текущий момент — главный контроллер на заводе имени Баранова. Специалисту готовы платить от 270 тысяч рублей в месяц. Отметим, что эта же вакансию предприятие уже размещало в феврале.

В минтруда уточнили, что среди рабочих самый большой заработок сейчас у токарей-универсалов в АО «ОМКБ». Квалифицированным сотрудникам предлагают зарплату до 200 тысяч рублей.

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Фото: Зарплата.ру

На завод «Полет» требуются операторы станков с программным управлением 5-6 разряда. Рабочим предлагают зарплату от 56 тысяч рублей.

«Максимальный уровень заработной платы рабочих не ограничен, зависит от выполненного объема работ. Опыт на промышленном предприятии приветствуется», — говорится в описании вакансии.
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Фото: hh.ru

Ранее Город55 рассказывал, что в администрации Омска сегодня разместили свежие вакансии для государственных служащих:

В мэрию Омска требуются специалисты и начальники на зарплату до 59 тысяч
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#Омск#Омская область#Зарплата#ОМКБ#Вакансии#Евгений Игишев#ОПК#Токарь#Токарь-универсал#Слесарь#Фрезеровщик
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