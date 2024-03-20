На оборонных заводах Омска открыли 1,5 тысячи вакансий. Рассказываем о зарплатах

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
По состоянию на 20 марта на омских заводах оборонно-промышленного комплекса открыто 1534 вакансии. Такую цифру Городу55 предоставили в региональном министерстве труда. Наиболее востребованные профессии: токарь, слесарь, шлифовщик, оператор станков с программным управлением, фрезеровщик.
Вакансия с самой высокой вакансией на текущий момент — главный контроллер на заводе имени Баранова. Специалисту готовы платить от 270 тысяч рублей в месяц. Отметим, что эта же вакансию предприятие уже размещало в феврале.
В минтруда уточнили, что среди рабочих самый большой заработок сейчас у токарей-универсалов в АО «ОМКБ». Квалифицированным сотрудникам предлагают зарплату до 200 тысяч рублей.
На завод «Полет» требуются операторы станков с программным управлением 5-6 разряда. Рабочим предлагают зарплату от 56 тысяч рублей.
«Максимальный уровень заработной платы рабочих не ограничен, зависит от выполненного объема работ. Опыт на промышленном предприятии приветствуется», — говорится в описании вакансии.
Ранее Город55 рассказывал, что в администрации Омска сегодня разместили свежие вакансии для государственных служащих: