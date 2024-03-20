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На 53-м году скончался спортивный комментатор Василий Уткин

На 53-м году скончался спортивный комментатор Василий Уткин

20 марта 2024, 09:36
Фото: metaratings.ru
Спортивный комментатор Василий Уткин умер на 53-м году жизни. По словам врачей, смерть наступила от легочной эмболии (тромб закупорил артерию).

Как пишет newia.ru, ранее появлялась информация о том, что у Василия Уткина выявили атеросклероз, однако сам комментатор ее опроверг и пояснил, что у него есть проблемы с лишним весом, а также он лечит травму ноги и регулярно проверяет сердце.

Отмечается, что врачи при жизни Уткина настоятельно рекомендовали сбросить лишний вес, который на тот момент достигал 200 килограммов. По словам журналистов, спортивный комментатор усиленно худел и даже сделал резекцию желудка, после чего его вес снизился на 90 килограммов. Однако удержать данный показатель Уткин не смог.

В телеграм-канале Mash авторы пишут, что у Василия Уткина на фоне избыточной массы тела действительно были проблемы с сердцем и у него все-таки был атеросклероз.

У пользователей увеличение веса спортивного комментатора вызывало разную реакцию. Были люди, которые высмеивали его проблему с избыточным весом, а также те, кто оказывал поддержку Уткину. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев был среди тех, кто поддерживал коллегу.

Напомним: в 2004 и 2005 годах Василия Уткина признавали лучшим спортивным комментатором и удостоили премии «ТЭФИ».

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