На 53-м году скончался спортивный комментатор Василий Уткин

Как пишет newia.ru, ранее появлялась информация о том, что у Василия Уткина выявили атеросклероз, однако сам комментатор ее опроверг и пояснил, что у него есть проблемы с лишним весом, а также он лечит травму ноги и регулярно проверяет сердце.