«Мне нужны штаны»: омские депутаты задумались о городской ливневке

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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В Омском городском Совете сегодня, 20 марта, прошло очередное заседание комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Один из пунктов повестки был связан с городской канализацией: исполняющий обязанности директора УДХБ Антон Глебов рассказал о состоянии системы водоотвода.
Из доклада следует, что сейчас в реестре муниципального имущества находится 211 км ливневки. Канализацией снабжены всего 28% городских автомобильных дорог, а износ и заиленность коллекторов составляет от 60 до 80%. На содержание и обслуживание ливневки в 2024 году будет выделено 70 млн рублей.
— Заплинированы паспортизация и инвентаризация ливневой канализации, — рассказал Глебов. — Хотелось бы провести детальное обследование, в том числе телескопию, но мы понимаем, что это огромные деньги, которых нет и не будет…
Депутаты явно остались недовольны услышанным. Задавая уточняющие вопросы, они выяснили, что пока нет понимания, в какую сумму обойдется инвентаризация. Отдельных денег на нее нет — их придется брать из общих 70 млн. При этом есть понимание, что в целом в Омске есть примерно 350 км ливневки, а нужно вдвое больше — 700 км. Однако новые коммуникации прокладываются только в связи с дорожным строительством.
— У нас нет других вариантов строительства канализации, кроме строительства дорог, — констатировал депутат Алексей Провозин. — Это разве правильно? Вот я прихожу в магазин и говорю: «Мне нужны штаны». Мне отвечают: «Бери пиджак». А мне пиджак не нужен, мне штаны нужны! Почему так происходит? Дорога — многомиллиардный объект, канализация — всего лишь многомиллионный. Мы не рассматриваем канализацию в отрыве от новых дорог, в этом проблема…
Этот же депутат предложил изучить опыт российских горных городов (Канска, Шерегеша, Таштагола) с их «циклопическим» количеством снега и дружным весенним таянием.
— Необходим новый подход, — уверен Провозин. — Надо отвязать строительство водоотведения от строительства дорог. Ливневку надо строить независимо, причем строить ее открытого типа, а для этого нужно знать рельеф города.
В итоге депутаты утвердили предложение направить запрос в городскую администрацию. Они хотят понять, есть ли данные о вертикальной планировке города, и уточнить позицию о строительстве в Омске канализации открытого типа.
Вскоре проблему водоотведения обсудят в еще одном комитете Омского горсовета — по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.