«Мне нужны штаны»: омские депутаты задумались о городской ливневке

— У нас нет других вариантов строительства канализации, кроме строительства дорог, — констатировал депутат Алексей Провозин. — Это разве правильно? Вот я прихожу в магазин и говорю: «Мне нужны штаны». Мне отвечают: «Бери пиджак». А мне пиджак не нужен, мне штаны нужны! Почему так происходит? Дорога — многомиллиардный объект, канализация — всего лишь многомиллионный. Мы не рассматриваем канализацию в отрыве от новых дорог, в этом проблема…