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Губернатор Хоценко с министром Фальковым открыли корпус ОмГУ на Фрунзе в Омске

Губернатор Хоценко с министром Фальковым открыли корпус ОмГУ на Фрунзе в Омске

20 марта 2024, 07:59
Фото: Сергей Мельников
В конце марта состоится день открытых дверей для всех, кто захочет взглянуть на корпус внутри.

Сегодня, 20 марта, в Омске торжественно открыли новый корпус ОмГУ имени Федора Михайловича Достоевского. Это 12-этажное здание рядом с метромостом площадью 22 тыс кв м.

В главном учебном корпусе вуза расположат юридический факультет, центр делового образования, ректорат, ученый совет и приемную комиссию. Кроме того, здесь откроют музей археологии и этнографии, центр Ф. М. Достоевского, музей истории учреждения высшего образования.

Здесь, разумеется, предусмотрены административные помещения, студенческие аудитории и библиотека. Два лекционные зала на 220 человек оснащены всем необходимым оборудованием и мебелью.

Есть два лингафонных кабинета, мультимедийная аудитория и три класса с компьютерами. Предполагается и учебный зал для судебных заседаний. А для удобства обучающихся вуза подготовлены гардеробные и столовая, рассчитанная на 400 человек.

В торжественном открытии корпуса ОмГУ участвовали губернатор Омской области Виталий Хоценко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, а также работники университета.

Фото: Сергей Мельников
«Сегодня прекрасное время для развития науки, технологий и высшего образования. Университету важно определить динамику развития, опираясь на мнение преподавателей и студентов, сформировать новый образ и динамично двигаться к нему», — выступил с речью глава федерального министерства.

Глава региона в свою очередь поздравил всех с долгожданным событием и поблагодарил партнеров, руководителя минобрнауки РФ за оказанную поддержку.

Губернатор Виталий Хоценко считает, что открытие нового корпуса ОмГУ станет шагом вперёд в развитии университета и научного потенциала всего региона.

«Классический университет обладает уникальным интеллектуальным научным потенциалом. С омским государственным университетом мы уже нашли тему для будущей Передовой инженерной школы — химия и искусственный интеллект. И в этом направлении вместе с партнерами будем двигаться и такую школу создавать. Омск — огромный город, с большим количеством наших и иностранных студентов, студентов. Будем научный и вузовский потенциал развивать. По-другому и быть не может», — заявил глава Омской области.

Ректор университета Сергей Замятин в рамках мероприятия организовал экскурсию по корпусу. В следующее воскресенье, 31 марта, там состоится день открытых дверей для студентов и горожан.

«Омск — уникальный город». Валерий Фальков приехал на открытие нового корпуса ОмГУ
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#Политика#Общество#Образование#Омск#Омская область#Строительство#ОмГУ#Корпус омгу#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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