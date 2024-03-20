Фейковый бизнес. Рецидивисты из Омска хранили 3,5 кг наркотиков в своем офисе

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
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Updated Сегодня, 03:45
Омский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух ранее судимых омичей. Их признали виновными по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотиков в крупном размере).
Как оказалось, обвиняемые в апреле прошлого года арендовали офисное помещение в КАО якобы для использования его в качестве мастерской по ремонту бытовой техники. Однако на самом деле они хранили в нем наркотики. Общая масса изъятых наркотиков превысила 3,5 кг.
32-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за экстремистские преступления и культивирование наркосодержащих растений, а 40-летний омич был ранее судим за кражу.
В итоге одному из них суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а второму — 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Данное судебное решение еще не вступило в законную силу.