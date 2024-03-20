Фейковый бизнес. Рецидивисты из Омска хранили 3,5 кг наркотиков в своем офисе

Как оказалось, обвиняемые в апреле прошлого года арендовали офисное помещение в КАО якобы для использования его в качестве мастерской по ремонту бытовой техники. Однако на самом деле они хранили в нем наркотики. Общая масса изъятых наркотиков превысила 3,5 кг.