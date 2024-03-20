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В Омске при пожаре в малосемейке застряли три человека

Дым заволок проход. В Омске при пожаре в малосемейке застряли три человека

20 марта 2024, 05:36
Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области

В Омске при пожаре в малосемейке застряли три человека

Спасатели приехали и эвакуировали жителей дома, которые не смогли выбраться на улицу самостоятельно.

Сегодня ночью, 20 марта, в городке Нефтяников случился пожар в пятиэтажке, расположенной на проспекте Мира. Сотрудники регионального МЧС узнали о нем в 00:54.

На место выезжали 23 человека на шести пожарных машинах. Очаг возгорания находился в комнате на секции, это малосемейка. Пожар начался на третьем этаже в помещении площадью 17 кв м.

Когда спасатели приехали, то встретились с густым слоем дыма на этаже. Они эвакуировали трех человек из смежных комнат, рассказали в пресс-центре профильного министерства.

Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области

Своими силами из дома спаслись 40 человек, в том числе четыре ребенка. По итогу никто не пострадал, травм ни у кого не обнаружили. Без повреждений жилища, конечно, не обошлось: огонь испортил вещи и отделку в комнате на площади 10 кв м. Также из-за пожара закоптились стены на этаже.

Пока непонятно, из-за чего произошло возгорание, а также какой материальный ущерб нанес пожар. Это предстоит выяснить экспертам. К слову, на полную победу над огнем спасателям потребовался час.

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#Происшествия#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Пожары#Новости#Пожары в Омской области#Многоэтажка#Возгорание#Малосемейный дом#Алина Ясинская
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