Дым заволок проход. В Омске при пожаре в малосемейке застряли три человека

Своими силами из дома спаслись 40 человек, в том числе четыре ребенка. По итогу никто не пострадал, травм ни у кого не обнаружили. Без повреждений жилища, конечно, не обошлось: огонь испортил вещи и отделку в комнате на площади 10 кв м. Также из-за пожара закоптились стены на этаже.