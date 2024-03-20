Дым заволок проход. В Омске при пожаре в малосемейке застряли три человека

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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Updated Сегодня, 05:38
Сегодня ночью, 20 марта, в городке Нефтяников случился пожар в пятиэтажке, расположенной на проспекте Мира. Сотрудники регионального МЧС узнали о нем в 00:54.
На место выезжали 23 человека на шести пожарных машинах. Очаг возгорания находился в комнате на секции, это малосемейка. Пожар начался на третьем этаже в помещении площадью 17 кв м.
Когда спасатели приехали, то встретились с густым слоем дыма на этаже. Они эвакуировали трех человек из смежных комнат, рассказали в пресс-центре профильного министерства.
Своими силами из дома спаслись 40 человек, в том числе четыре ребенка. По итогу никто не пострадал, травм ни у кого не обнаружили. Без повреждений жилища, конечно, не обошлось: огонь испортил вещи и отделку в комнате на площади 10 кв м. Также из-за пожара закоптились стены на этаже.
Пока непонятно, из-за чего произошло возгорание, а также какой материальный ущерб нанес пожар. Это предстоит выяснить экспертам. К слову, на полную победу над огнем спасателям потребовался час.