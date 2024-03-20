Дождались. Известно, когда студенты ОмГУ пойдут на учебу в новый корпус на Фрунзе

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Как писал Город55, в Омске с сегодняшнего дня официально открыт главный корпус ОмГУ имени Ф. М. Достоевского на улице Фрунзе. На протяжении почти 20 лет здание не могли достроить, а теперь в присутствии главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова прошла его торжественная презентация.
Площадь девятиэтажного корпуса составляет больше 22 тыс кв м. Там есть все необходимые помещения для учебы и администрации. В общей сложности там смогут обучаться 1,6 тыс человек.
Как рассказали в Минобрнауки РФ, в апреле туда переедет администрация вуза, с началом нового учебного года — юридический факультет. В целом корпус полностью готов для образовательного процесса.