Дождались. Известно, когда студенты ОмГУ пойдут на учебу в новый корпус на Фрунзе

Как писал Город55, в Омске с сегодняшнего дня официально открыт главный корпус ОмГУ имени Ф. М. Достоевского на улице Фрунзе. На протяжении почти 20 лет здание не могли достроить, а теперь в присутствии главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова прошла его торжественная презентация.