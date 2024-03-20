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Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

иллюстрация

Дождались. Известно, когда студенты ОмГУ пойдут на учебу в новый корпус на Фрунзе

20 марта 2024, 10:54
Фото: Город55
иллюстрация

Стало известно, когда студенты ОмГУ пойдут на учебу в новый корпус на Фрунзе

Для обучающихся в вузе созданы все условия для получения знаний, а также для работы административного блока.

Как писал Город55, в Омске с сегодняшнего дня официально открыт главный корпус ОмГУ имени Ф. М. Достоевского на улице Фрунзе. На протяжении почти 20 лет здание не могли достроить, а теперь в присутствии главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова прошла его торжественная презентация.

Площадь девятиэтажного корпуса составляет больше 22 тыс кв м. Там есть все необходимые помещения для учебы и администрации. В общей сложности там смогут обучаться 1,6 тыс человек.

Как рассказали в Минобрнауки РФ, в апреле туда переедет администрация вуза, с началом нового учебного года — юридический факультет. В целом корпус полностью готов для образовательного процесса.

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#Образование#Омская область#Студенты#Новости#ОмГУ#Корпус омгу#Алина Ясинская
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