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Актер Никита Кологривый устроил дебош в баре Новосибирска

20 марта 2024, 07:42
Актёр Никита Кологривый, известный по ролям в сериалах и фильмах, попал в неприятную ситуацию в одном из баров Новосибирска.

По информации, полученной от представителей заведения, Кологривый находился в нетрезвом состоянии и вызвал суматоху. Он снял с себя одежду, агрессивно повел себя в отношении посетителей и даже укусил официантку. Персонал бара сообщил, что актёр матерился и пытался разобраться с ними в драке, пишет RT.

Видеозапись происшествия позволяет увидеть, как Кологривый вёл себя в баре. Правда, никаких значительных материальных ущербов заведению не было нанесено, только разбитые тарелки. Безопасностью в баре не занимается охрана, поэтому работники вызвали ее по телефону. В то время, пока охрана была в пути, друзья актёра вывели его из заведения.

Владельцы бара подали заявление в полицию. Представители МВД подтвердили факт происшествия и заявление предпринимателей. Сейчас проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства этого конфликта.

На данный момент сам Кологривый и его агент недоступны для комментариев, их мобильные телефоны отключены.

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