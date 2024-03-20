Актер Никита Кологривый устроил дебош в баре Новосибирска

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
По информации, полученной от представителей заведения, Кологривый находился в нетрезвом состоянии и вызвал суматоху. Он снял с себя одежду, агрессивно повел себя в отношении посетителей и даже укусил официантку. Персонал бара сообщил, что актёр матерился и пытался разобраться с ними в драке, пишет RT.
Видеозапись происшествия позволяет увидеть, как Кологривый вёл себя в баре. Правда, никаких значительных материальных ущербов заведению не было нанесено, только разбитые тарелки. Безопасностью в баре не занимается охрана, поэтому работники вызвали ее по телефону. В то время, пока охрана была в пути, друзья актёра вывели его из заведения.
Владельцы бара подали заявление в полицию. Представители МВД подтвердили факт происшествия и заявление предпринимателей. Сейчас проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства этого конфликта.
На данный момент сам Кологривый и его агент недоступны для комментариев, их мобильные телефоны отключены.