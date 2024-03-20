Актер Никита Кологривый устроил дебош в баре Новосибирска

Видеозапись происшествия позволяет увидеть, как Кологривый вёл себя в баре. Правда, никаких значительных материальных ущербов заведению не было нанесено, только разбитые тарелки. Безопасностью в баре не занимается охрана, поэтому работники вызвали ее по телефону. В то время, пока охрана была в пути, друзья актёра вывели его из заведения.