Зарплата до 45 тысяч. В аппарат губернатора Омской области ищут главных специалистов

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Updated Сегодня, 05:44
Аппарат губернатора и правительства Омской области сегодня, 19 марта, опубликовал свежие вакансии для желающих трудиться на госслужбе. Заявки от кандидатов принимают до 8 апреля.
В отдел повышения эффективности ведомственных процессов требуется главный специалист. Кандидату предлагают зарплату от 33 000 до 45 000 рублей.
В отдел по взаимодействию с аппаратом полпреда президента по Сибирскому федеральному округу ищут специалистов старшей группы должностей для включения в кадровый резерв. Зарплата будущих сотрудников — от 30 000 до 45 000 рублей.
Соискателям необходимо иметь высшее образование, опыт государственной службы, знать законы РФ. Некоторые вакансии предполагают командировки.
Ранее в мэрии Омска разместили вакансию для начальника отдела общественной безопасности в администрации ЛАО. Ему предстоит заниматься вопросами мобилизации.