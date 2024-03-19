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Зарплата до 45 тысяч. В аппарат губернатора Омской области ищут главных специалистов

19 марта 2024, 05:42
Фото: 1MI
Иллюстрация

В аппарат омского губернатора набирают сотрудников на зарплату до 45 тысяч

Соискателям необходимо иметь высшее образование, опыт государственной службы, знать законы РФ. Некоторые вакансии предполагают командировки.

Аппарат губернатора и правительства Омской области сегодня, 19 марта, опубликовал свежие вакансии для желающих трудиться на госслужбе. Заявки от кандидатов принимают до 8 апреля.

В отдел повышения эффективности ведомственных процессов требуется главный специалист. Кандидату предлагают зарплату от 33 000 до 45 000 рублей.

В отдел по взаимодействию с аппаратом полпреда президента по Сибирскому федеральному округу ищут специалистов старшей группы должностей для включения в кадровый резерв. Зарплата будущих сотрудников — от 30 000 до 45 000 рублей.

Соискателям необходимо иметь высшее образование, опыт государственной службы, знать законы РФ. Некоторые вакансии предполагают командировки.

Ранее в мэрии Омска разместили вакансию для начальника отдела общественной безопасности в администрации ЛАО. Ему предстоит заниматься вопросами мобилизации.

В мэрии Омска ищут начальника отдела, который займется вопросами мобилизации
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#Образование#Омск#Мэрия Омска#Зарплата#Кадровый резерв#Мобилизация#Вакансии#Госслужба#Евгений Игишев#Опыт работы
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