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Министр Фальков будет работать в Омске 20 марта

Все-таки откроет корпус. Министр Фальков будет работать в Омске 20 марта

19 марта 2024, 12:51
Фото: тг-канал депутата Госдумы Олега Смолина

Министр Фальков будет работать в Омске 20 марта

Министр науки и высшего образования РФ примет участие в открытии нового корпуса ОмГУ, остальные детали поездки не разглашаются.

Стало известно, что министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков будет работать в Омске завтра, 20 марта. Информацию о прибытии чиновника опубликовал «NGS55.RU» со ссылкой на собственные источники.

Однако программа вновь назначенной поездки не разглашается, известно лишь, что Фальков примет участие в открытии нового корпуса ОмГУ. Ранее также планировалось посетить ОмГТУ, СибАДИ и другие научно-исследовательские центры региона.

Напомним, что визит министра в Омск неоднократно переносился, изначально он должен был состояться 14 марта.

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#Омск#Омская область#Министерство образования#Новости#Министр#Рабочий визит#Рабочая поездка#Рабочая встреча#Анастасия Баянова
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