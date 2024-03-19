Все-таки откроет корпус. Министр Фальков будет работать в Омске 20 марта

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Стало известно, что министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков будет работать в Омске завтра, 20 марта. Информацию о прибытии чиновника опубликовал «NGS55.RU» со ссылкой на собственные источники.
Однако программа вновь назначенной поездки не разглашается, известно лишь, что Фальков примет участие в открытии нового корпуса ОмГУ. Ранее также планировалось посетить ОмГТУ, СибАДИ и другие научно-исследовательские центры региона.
Напомним, что визит министра в Омск неоднократно переносился, изначально он должен был состояться 14 марта.