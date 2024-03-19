Врач опроверг миф о лимоне как источнике витамина C

Продеус также отмечает, что наибольшее количество витамина C содержится в кожуре лимона — двойная дневная норма на 100 граммов. Однако, при употреблении только мякоти, человек получает всего лишь 1,3 дневной нормы этого витамина. Лидером по содержанию витамина C является желтый болгарский сладкий перец, который предоставляет 3 дневные нормы в 100 граммах продукта.