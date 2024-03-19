Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:19

Published Сегодня, 17:19

Modified Сегодня, 17:20

Updated Сегодня, 17:20

Врач опроверг миф о лимоне как источнике витамина C

19 марта 2024, 17:19
Врач Андрей Продеус опровергает распространенный миф о лимоне как источнике витамина C. Он указывает, что кислоту лимона обеспечивает лимонная кислота, а не сам витамин C.

Витамин C, или аскорбиновая кислота, не имеет никакого кислого вкуса, это нейтральное соединение, пишет pravda.ru.

Продеус также отмечает, что наибольшее количество витамина C содержится в кожуре лимона — двойная дневная норма на 100 граммов. Однако, при употреблении только мякоти, человек получает всего лишь 1,3 дневной нормы этого витамина. Лидером по содержанию витамина C является желтый болгарский сладкий перец, который предоставляет 3 дневные нормы в 100 граммах продукта.

Подпишитесь
До встречи в лаундже омской «Меги». Как меня пытались обмануть на сайте знакомств
Сегодня, 07:23
Очень низкоплотный город. Почему в Омске не строят высотные здания и небоскребы
Вчера, 10:49
Зарплата до 45 тысяч. В аппарат губернатора Омской области ищут главных специалистов
Сегодня, 05:42
В омском дептрансе признали неперспективной идею полуэкспресса на Левый берег
Сегодня, 03:30
Четвертый зимний месяц. Омичей предупредили, что на смену оттепели придет похолодание
Сегодня, 08:44
Проиграли по всем моментам: «Авангард» пропустил 7 безответных шайб от «Локомотива»
Сегодня, 04:20
"