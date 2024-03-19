Вечер не задался. В Омской области нашли истыканный ножом труп 73-летнего пенсионера

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
В Омской области расследуют уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Жертвой стал 73-летний мужчина. Следы на теле говорили о явной насильственной смерти — труп был истыкан.
Его нашли вчера вечером, 18 марта, в городе Тара. Мертвый пенсионер лежал в доме на улице Избышева. Следователи выдвинули свою версию, как именно убили мужчину.
По их мнению, дед пришел к 59-летнему хозяину жилища. Компания устроила попойку, но вечер не задался из-за вспыхнувшей ссоры. Младший собутыльник схватил нож и накинулся на пенсионера.
Пока неизвестно, по какой причине у него возникло столько агрессии, что послужило поводом для убийства. Все детали сотрудники СУ СК РФ по Омской области узнают в ходе расследования, рассказали в пресс-центре ведомства.