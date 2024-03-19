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Published Сегодня, 10:28

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Updated Сегодня, 10:31

иллюстрация

Вечер не задался. В Омской области нашли истыканный ножом труп 73-летнего пенсионера

19 марта 2024, 10:28
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области нашли истыканный ножом труп 73-летнего пенсионера

Следователи уже составили примерный план того, как проходил последний вечер мужчины, а также выяснили, с кем он был.

В Омской области расследуют уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Жертвой стал 73-летний мужчина. Следы на теле говорили о явной насильственной смерти — труп был истыкан.

Его нашли вчера вечером, 18 марта, в городе Тара. Мертвый пенсионер лежал в доме на улице Избышева. Следователи выдвинули свою версию, как именно убили мужчину.

По их мнению, дед пришел к 59-летнему хозяину жилища. Компания устроила попойку, но вечер не задался из-за вспыхнувшей ссоры. Младший собутыльник схватил нож и накинулся на пенсионера.

Пока неизвестно, по какой причине у него возникло столько агрессии, что послужило поводом для убийства. Все детали сотрудники СУ СК РФ по Омской области узнают в ходе расследования, рассказали в пресс-центре ведомства.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Убийство#Уголовное дело#Новости#Ссора#СУ СКР Омской области#Алина Ясинская#Собутыльники#Ножевые ранения
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