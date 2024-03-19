В три этапа. На новую разметку для омского метромоста выделили более 3 млн рублей

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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Updated Сегодня, 05:38
«Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» ищет подрядчика, который нанесет горизонтальную дорожную разметку на метромосту. Начальная максимальная цена за выполнение работы составляет 3,143 млн рублей. Заявки принимают до 26 марта.
Подрядчику предстоит наносить разметку в три этапа с момента заключения контракта (но не ранее 15 апреля 2024 года) и до 25 октября 2024 года. Использовать будут краску АК-511, которая соответствует требованиям ГОСТ.
Согласно условиям контракта, работу будут выполнять без приостановки функционирования метромоста и строго в сухую погоду.
«Подрядчик предоставляет заказчику схему (проект) организации дорожного движения на время выполнения работ, согласованную и утвержденную в установленном порядке территориальными органами ГИБДД и администрации г. Омска», — говорится в проекте контракта.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, что на проекционные переходы возле почти 200 омских учебных заведений потратят 166 млн рублей. В списке — средние школы, лицеи, гимназии, адаптивные школы, многопрофильный центр развития одаренности и школа Видергебурт.