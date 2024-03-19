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Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

В Омске выделили более 3 млн рублей на новую разметку для метромоста

В три этапа. На новую разметку для омского метромоста выделили более 3 млн рублей

19 марта 2024, 05:36
Фото: Город55

В Омске выделили более 3 млн рублей на новую разметку для метромоста

Подрядчику предстоит приступить к работе 15 апреля.

«Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» ищет подрядчика, который нанесет горизонтальную дорожную разметку на метромосту. Начальная максимальная цена за выполнение работы составляет 3,143 млн рублей. Заявки принимают до 26 марта.

Подрядчику предстоит наносить разметку в три этапа с момента заключения контракта (но не ранее 15 апреля 2024 года) и до 25 октября 2024 года. Использовать будут краску АК-511, которая соответствует требованиям ГОСТ.

Согласно условиям контракта, работу будут выполнять без приостановки функционирования метромоста и строго в сухую погоду.

«Подрядчик предоставляет заказчику схему (проект) организации дорожного движения на время выполнения работ, согласованную и утвержденную в установленном порядке территориальными органами ГИБДД и администрации г. Омска», — говорится в проекте контракта.

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что на проекционные переходы возле почти 200 омских учебных заведений потратят 166 млн рублей. В списке — средние школы, лицеи, гимназии, адаптивные школы, многопрофильный центр развития одаренности и школа Видергебурт.

Возле омских школ планируют сделать проекционные переходы за 166 млн рублей
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#Общество#Дороги#Омск#Подрядчик#Госзакупки#Новости#Метромост#Юлия Истомина#Дорожная разметка
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