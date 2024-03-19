В Седельниковском районе Омской области объявили карантин из-за бешеной лисы

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Накануне в Седельниковском районе ввели карантин до 13 мая. Соответствующий указ был подписан первым заместителем губернатора Омской области Рустамом Мингазовым.
Оказалось, что в селе Голубовка был зафиксирован случай бешенства у лисы. В связи с этим, согласно указу, были установлены ограничительные меры на территории, прилегающей к очагу заболевания, на расстоянии 2 км.
Ранее в деревне Слобода Знаменского района было выявлено бешенство у лисы. В связи с этим в деревне был введен двухмесячный карантин. Ограничения будут действовать до 30 апреля. В Россельхознадзоре также сообщили, что этот случай бешенства стал восьмым с начала года. Как и в большинстве случаев, переносчиками вируса являются енотовидные собаки, волки и лисы.