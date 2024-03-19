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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

В тройной аварии на трассе погиб известный омский спортсмен

В аварии с фурами и маршруткой на трассе погиб известный омский спортсмен

19 марта 2024, 14:06
Фото: Клуб мотокросса МХ-ОМСК

В тройной аварии на трассе погиб известный омский спортсмен

Сергей Назаров — многократный победитель и призер областных соревнований по мотокроссу.

В аварии на трассе Тюмень-Омск, которая произошла 16 марта, погибли восемь человек. Среди них оказался известный в регионе спортсмен Сергей Назаров — мотоциклист из Калачинского района Омской области.

Сергей — многократный победитель и призер областных и районных соревнований по мотокроссу, продолжатель дела своего отца — Владимира Назарова. В 2016 году команда Назаровых стала победителем чемпионата и первенства Омской области по этому виду спорта.

У спортсмена осталась жена и сыновья. Прощание состоится 21 марта, в 12:00 в Калачинске, адрес прощального зала: ул. Черепова, 77.

Город55 приносит соболезнования родным и близким Сергея Назарова и всех погибших в страшной аварии.

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