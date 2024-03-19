В аварии с фурами и маршруткой на трассе погиб известный омский спортсмен

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
В аварии на трассе Тюмень-Омск, которая произошла 16 марта, погибли восемь человек. Среди них оказался известный в регионе спортсмен Сергей Назаров — мотоциклист из Калачинского района Омской области.
Сергей — многократный победитель и призер областных и районных соревнований по мотокроссу, продолжатель дела своего отца — Владимира Назарова. В 2016 году команда Назаровых стала победителем чемпионата и первенства Омской области по этому виду спорта.
У спортсмена осталась жена и сыновья. Прощание состоится 21 марта, в 12:00 в Калачинске, адрес прощального зала: ул. Черепова, 77.
Город55 приносит соболезнования родным и близким Сергея Назарова и всех погибших в страшной аварии.