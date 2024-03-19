Стали известны время и место прощания с омской журналисткой Анной Никитенко

Напомним: корреспондент издания «NGS55.RU» Анна Никитенко стала одной из жертв страшного ДТП, которое произошло 16 марта на 565-м километре трассы «Тюмень — Омск». При столкновении двух фур и микроавтобуса с пассажирами на месте погибли 6 человек, еще двое умерли позже. Анна была пассажиром микроавтобуса и погибла на месте. Ей было 33 года.