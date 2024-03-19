Стали известны время и место прощания с омской журналисткой Анной Никитенко

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Прощание с омской журналисткой Анной Никитенко пройдет в ее родном городе Тюкалинске завтра, 20 марта. Об этом сообщила в социальных сетях сестра погибшей.
— Спасибо всем, кто откликнулся и поддержал нас всем, чем смог, — написала Марина Рубцова на странице Анны на сайте «ВКонтакте». — Бесконечно вам благодарны. Прощание с Аней состоится завтра 20 марта. Вынос в 12.00 по адресу: Тюкалинск, ул, Калинина, 217.
Напомним: корреспондент издания «NGS55.RU» Анна Никитенко стала одной из жертв страшного ДТП, которое произошло 16 марта на 565-м километре трассы «Тюмень — Омск». При столкновении двух фур и микроавтобуса с пассажирами на месте погибли 6 человек, еще двое умерли позже. Анна была пассажиром микроавтобуса и погибла на месте. Ей было 33 года.
Редакция Города55 еще раз выражает соболезнования родным и близким погибших.