Специалисты объяснили, какие проблемы могут возникнуть при рефинансировании ипотеки

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Рефинансирование — способ снизить процентную ставку на уже имеющийся ипотечный кредит. Такой способ выгоден, если ипотека была оформлена при высокой ключевой ставке или с высоким ежемесячным платежом. При рефинансировании ипотека «продается» другому банку, который готов предложить клиенту более выгодные условия. В этом случае старая ипотека полностью гасится новым банком, а новый долг пересчитывается с учетом новых условий.
Эксперты отмечают, что рефинансирование может быть выгодным, если разница в ставках составляет более 1,5%. Например, при ставке в 15% годовых переоформление будет выгодным, если другой банк предлагает менее 13,5% годовых.
При перекредитовании есть возможность еще и продлить срок ипотеки, а вследствие — снизить ежемесячный платеж. Эксперты считают, что этот вариант поможет снизить риски возникновения проблем с выплатами.
Рефинансировать возможно любую ипотеку, за исключением Дальневосточной, где кредит на жилье предлагают по ставке до 2% годовых. Даже ипотеку с господдержкой можно переоформить, заменив на семейную после рождения ребенка.
Одобрить могут только ипотеку, где не было долгих просрочек — свыше 30-60 дней в зависимости от банка. При переоформлении банки проверяют кредитную историю, как и при выдаче первоначальной ипотеки, потому важно, чтобы за последние 3-5 лет не было долгих просрочек по кредитам.
Формально, у банков есть возможность повторно рефинансировать ипотечный кредит — например, если после первого рефинансирования ключевая ставка снизилась, и теперь банки предлагают ипотеку еще под меньший процент. Однако в этом случае банк будет еще тщательнее проверять заемщика, а покупателям придется повторно тратиться на оформление документов страховку.
Вдобавок к этому нужно помнить, что чаще всего основные проценты по ипотеке выплачиваются в первую половину срока, и к моменту повторного переоформления ипотеки выгоды от таких действий практически не будет.
Также эксперты советуют оценить, как долго владельцы недвижимости планируют в ней жить и когда собираются ее продавать. А иногда в первоначальном ипотечном кредите предусматриваются штрафы за досрочное погашение ипотеки, чем фактически и является рефинансирование в другом банке.