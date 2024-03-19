Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Рефинансирование — не всегда выгодная операция

Специалисты объяснили, какие проблемы могут возникнуть при рефинансировании ипотеки

19 марта 2024, 07:59
Фото: 1MI
Рефинансирование — не всегда выгодная операция
Не все ипотечные кредиты можно переоформить со сниженной ставкой. Подробностями с изданием NEWIA.RU поделились специалисты по недвижимости.

Рефинансирование — способ снизить процентную ставку на уже имеющийся ипотечный кредит. Такой способ выгоден, если ипотека была оформлена при высокой ключевой ставке или с высоким ежемесячным платежом. При рефинансировании ипотека «продается» другому банку, который готов предложить клиенту более выгодные условия. В этом случае старая ипотека полностью гасится новым банком, а новый долг пересчитывается с учетом новых условий.

Эксперты отмечают, что рефинансирование может быть выгодным, если разница в ставках составляет более 1,5%. Например, при ставке в 15% годовых переоформление будет выгодным, если другой банк предлагает менее 13,5% годовых.

При перекредитовании есть возможность еще и продлить срок ипотеки, а вследствие — снизить ежемесячный платеж. Эксперты считают, что этот вариант поможет снизить риски возникновения проблем с выплатами.

Рефинансировать возможно любую ипотеку, за исключением Дальневосточной, где кредит на жилье предлагают по ставке до 2% годовых. Даже ипотеку с господдержкой можно переоформить, заменив на семейную после рождения ребенка.

Одобрить могут только ипотеку, где не было долгих просрочек — свыше 30-60 дней в зависимости от банка. При переоформлении банки проверяют кредитную историю, как и при выдаче первоначальной ипотеки, потому важно, чтобы за последние 3-5 лет не было долгих просрочек по кредитам.

Формально, у банков есть возможность повторно рефинансировать ипотечный кредит — например, если после первого рефинансирования ключевая ставка снизилась, и теперь банки предлагают ипотеку еще под меньший процент. Однако в этом случае банк будет еще тщательнее проверять заемщика, а покупателям придется повторно тратиться на оформление документов страховку.

Вдобавок к этому нужно помнить, что чаще всего основные проценты по ипотеке выплачиваются в первую половину срока, и к моменту повторного переоформления ипотеки выгоды от таких действий практически не будет.

Также эксперты советуют оценить, как долго владельцы недвижимости планируют в ней жить и когда собираются ее продавать. А иногда в первоначальном ипотечном кредите предусматриваются штрафы за досрочное погашение ипотеки, чем фактически и является рефинансирование в другом банке.

Вот это новости. В России с продлением «Семейной ипотеки» поднимется спрос на жилье
Узнать подробнее
#Недвижимость#Омск#Долги#Продажа#Выплаты#Кредит#Ипотека#Документы#Банк#Новости#Страховка#Ольга Акамова#Платеж#Рефинансирование#Процентная ставка#Ставка#Перекредитование#Срок ипотеки#Кредитная история#Заемщик#Владелец недвижимости
Подпишитесь
До встречи в лаундже омской «Меги». Как меня пытались обмануть на сайте знакомств
Сегодня, 07:23
Очень низкоплотный город. Почему в Омске не строят высотные здания и небоскребы
Вчера, 10:49
Зарплата до 45 тысяч. В аппарат губернатора Омской области ищут главных специалистов
Сегодня, 05:42
В омском дептрансе признали неперспективной идею полуэкспресса на Левый берег
Сегодня, 03:30
Четвертый зимний месяц. Омичей предупредили, что на смену оттепели придет похолодание
Сегодня, 08:44
Проиграли по всем моментам: «Авангард» пропустил 7 безответных шайб от «Локомотива»
Сегодня, 04:20
"