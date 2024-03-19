Специалисты объяснили, какие проблемы могут возникнуть при рефинансировании ипотеки

Одобрить могут только ипотеку, где не было долгих просрочек — свыше 30-60 дней в зависимости от банка. При переоформлении банки проверяют кредитную историю, как и при выдаче первоначальной ипотеки, потому важно, чтобы за последние 3-5 лет не было долгих просрочек по кредитам.