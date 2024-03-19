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Published Сегодня, 05:22

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Updated Сегодня, 05:28

иллюстрация

Спасение собак и курочек. Омские спасатели вынесли из огня более 5 тысяч животных

19 марта 2024, 05:22
Фото: Город55
иллюстрация

Стало известно, сколько животных спасли из огня в Омской области в 2023 году

С начала этого года сотрудники МЧС спасли 69 животных.

В 2023 году омские спасатели пришли на помощь 4582 мелким животным и 521 крупному рогатому скоту. В этом году число спасенных животных составило 69.

«При появлении постов о спасении животных, наши подписчики стали писать комментарии о том, что о таких добрых историях им хотелось бы читать чаще», — рассказали «Омск-информу» в МЧС.

Так, в конце февраля в селе Троицкое загорелся двухэтажный сарай. На место работали были 18 спасателей, которые вынесли из горящего здания 23 курочки. Чуь позже в селе Азовского района загорелся курятник. Благодаря оперативным действиям, огонь был быстро локализован, и удалось спасти 50 курочек, переместив их в безопасное место во дворе. А 15 марта старший пожарный отдельного поста 31 пожарно-спасательной части Артем Турбин вынес из огня бульдога по кличке «Персик».

Благодарил «собачьими поцелуями». Омские пожарные спасли бульдога по кличке Персик
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#Общество#Омск#Омская область#Животные#Новости#Огонь#Спасатели#Крупный рогатый скот
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