Спасение собак и курочек. Омские спасатели вынесли из огня более 5 тысяч животных

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
В 2023 году омские спасатели пришли на помощь 4582 мелким животным и 521 крупному рогатому скоту. В этом году число спасенных животных составило 69.
«При появлении постов о спасении животных, наши подписчики стали писать комментарии о том, что о таких добрых историях им хотелось бы читать чаще», — рассказали «Омск-информу» в МЧС.
Так, в конце февраля в селе Троицкое загорелся двухэтажный сарай. На место работали были 18 спасателей, которые вынесли из горящего здания 23 курочки. Чуь позже в селе Азовского района загорелся курятник. Благодаря оперативным действиям, огонь был быстро локализован, и удалось спасти 50 курочек, переместив их в безопасное место во дворе. А 15 марта старший пожарный отдельного поста 31 пожарно-спасательной части Артем Турбин вынес из огня бульдога по кличке «Персик».