Так, в конце февраля в селе Троицкое загорелся двухэтажный сарай. На место работали были 18 спасателей, которые вынесли из горящего здания 23 курочки. Чуь позже в селе Азовского района загорелся курятник. Благодаря оперативным действиям, огонь был быстро локализован, и удалось спасти 50 курочек, переместив их в безопасное место во дворе. А 15 марта старший пожарный отдельного поста 31 пожарно-спасательной части Артем Турбин вынес из огня бульдога по кличке «Персик».