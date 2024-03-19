Рядом с аварийным домом. В Омске решили на 10 лет сдать в аренду бывший детсад

Согласно аукционной документации, договор с арендатором заключат на 10 лет. Ежемесячный платеж составит 183 972 рубля. Арендатор сможет заниматься в здании административно-хозяйственную деятельность, не запрещенную законодательством РФ. В целом же земельный участок под бывшим детсадом предназначен для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения, соцобеспечения, спорта, культуры и религии. Сдаваемое в аренду здание, кстати, находится рядом с аварийной пятиэтажкой на 50 лет Профсоюзов, которую полностью расселили в конце января этого года.