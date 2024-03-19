Рядом с аварийным домом. В Омске решили на 10 лет сдать в аренду бывший детсад

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:22
Омский «Центр содержания и хранения имущества» пристраивает в надежные руки двухэтажное здание на улице Грозненская, 13 в Советском округе. Объект построили в 1965 году. Раньше в нем размещался детский сад №265.
Арендатора для пустующего кирпичного здания площадью 1072,1 кв. м рассчитывают найти на торгах. Известно, что здание подключено к электроснабжению.
Согласно аукционной документации, договор с арендатором заключат на 10 лет. Ежемесячный платеж составит 183 972 рубля. Арендатор сможет заниматься в здании административно-хозяйственную деятельность, не запрещенную законодательством РФ. В целом же земельный участок под бывшим детсадом предназначен для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения, соцобеспечения, спорта, культуры и религии. Сдаваемое в аренду здание, кстати, находится рядом с аварийной пятиэтажкой на 50 лет Профсоюзов, которую полностью расселили в конце января этого года.
Напомним, ранее Город55 писал, что в Омске решили продать заброшенную двухэтажную школу на улице Свободы. Здание, которое пустует с 2015 года, оценили в 12,735 млн рублей.