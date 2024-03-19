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РЭО: Меры поддержки позволяют инвесторам в сфере ТКО экономить более чем в 2 раза

РЭО: Меры поддержки позволяют инвесторам в сфере ТКО экономить более чем в 2 раза

19 марта 2024, 17:53
Фото: Изображение Midjourney
Меры поддержки Российского экологического оператора (РЭО) позволяют инвесторам сферы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) получить экономию средств более чем в 2 раза на стоимости финансирования даже в условиях высокой ключевой ставки.

Об этом заявил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев на форуме Wasma 2024. В ходе выступления он также рассказал о размере льготной ставки для лиц, вкладывающих средства в строительство новых объектов по обработке и утилизации ТКО. Об этом пишет 56orb.ru.

Спикер отметил, что в компании считают, что снижения ключевой ставки в ближайшем будущем не ожидается. При этом он подчеркнул, что большинство концессионных соглашений заключены исходя из льготной ставки, которую может предоставить компания.

«Наша льготная ставка — при ключевой в 16% — составляет примерно 6,5−6,6% годовых. И по годам эта ставка, вне зависимости от того, как колебалась ключевая, практически не меняется, она стабильная. А инвестору нужна стабильность», — рассказал Королев.

Королев добавил, что наиболее востребованной мерой поддержки является финансирование до 95% от стоимости проекта за счет облигаций, выпускаемых РЭО, с субсидированием 90% ключевой ставки Банка России в рамках Постановления Правительства РФ № 906.

Выступление Королева состоялось 19 марта в рамках сессии под названием «Отходы как возможность: инвестиции в устойчивую инфраструктуру» по треку Российского экологического форума (РЭФ).

20-я юбилейная Международная выставка оборудования и технологий для обращения с отходами и очистки сточных вод Wasma проходит в столице с 19 по 21 марта на полях ЦВК «Экспоцентр».

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана по указу президента 14 января 2019 года. Цель — создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо для снижения объема захоронения ТКО и уменьшения экологической нагрузки на жителей. Планируется, что к 2030 году все отходы в стране будут проходить сортировку, а объемы ТКО, направляемых на полигоны, будут снижены на 50%. Без построения экономики замкнутого цикла достижение таких показателей невозможно.

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