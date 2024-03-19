РЭО: Меры поддержки позволяют инвесторам в сфере ТКО экономить более чем в 2 раза

Posted Сегодня, 17:53
Published Сегодня, 17:53
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
Об этом заявил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев на форуме Wasma 2024. В ходе выступления он также рассказал о размере льготной ставки для лиц, вкладывающих средства в строительство новых объектов по обработке и утилизации ТКО. Об этом пишет 56orb.ru.
Спикер отметил, что в компании считают, что снижения ключевой ставки в ближайшем будущем не ожидается. При этом он подчеркнул, что большинство концессионных соглашений заключены исходя из льготной ставки, которую может предоставить компания.
«Наша льготная ставка — при ключевой в 16% — составляет примерно 6,5−6,6% годовых. И по годам эта ставка, вне зависимости от того, как колебалась ключевая, практически не меняется, она стабильная. А инвестору нужна стабильность», — рассказал Королев.
Королев добавил, что наиболее востребованной мерой поддержки является финансирование до 95% от стоимости проекта за счет облигаций, выпускаемых РЭО, с субсидированием 90% ключевой ставки Банка России в рамках Постановления Правительства РФ № 906.
Выступление Королева состоялось 19 марта в рамках сессии под названием «Отходы как возможность: инвестиции в устойчивую инфраструктуру» по треку Российского экологического форума (РЭФ).
20-я юбилейная Международная выставка оборудования и технологий для обращения с отходами и очистки сточных вод Wasma проходит в столице с 19 по 21 марта на полях ЦВК «Экспоцентр».
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана по указу президента 14 января 2019 года. Цель — создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо для снижения объема захоронения ТКО и уменьшения экологической нагрузки на жителей. Планируется, что к 2030 году все отходы в стране будут проходить сортировку, а объемы ТКО, направляемых на полигоны, будут снижены на 50%. Без построения экономики замкнутого цикла достижение таких показателей невозможно.