Про ремонт. Минтранс отреагировал на жуткую аварию с погибшими на трассе Тюмень-Омск

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В субботу, 16 марта, на трассе Омск-Тюмень произошла страшная авария с несколькими погибшими. В тот роковой день погибли восемь человек, в том числе дети. Инцидент прокомментировали представители министерства транспорта Омской области.
К слову, эта дорога всегда была проблемной, здесь случилось множество ДТП с летальным исходом. Несколько лет идут разговоры о ее расширении, в том числе и на федеральном уровне: омская журналистка попросила посодействовать в этом деле президента РФ Владимира Путина.
В профильном министерстве региона отчитались, что в прошлом году был сделан капремонт на участке Р-402 с 589-го по 598-й километры. Работы велись и в 2021 году с 579-го по 589-й километр. Таким образом за три года протяженность четырехполосных участков дороги увеличили на 20 километров, отметила пресс-служба ведомства в паблике «Аварийный Омск».
Ремонт на этом заканчивать не планируют, ведется проектирование других участков. Авария же произошла в районе 565 километра, где работы не проводились. В министерстве в этом же комментарии решили добавить, что дорожники ремонтировали другую трассу — Р-254 «Иртыш».
Напомним, что на трассе встретились три машины — две фуры и микроавтобус. Последний после столкновения загорелся. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Среди погибших оказалась 33-летняя омская журналистка Анна Никитенко, прощание с которой состоится завтра, 20 марта. Также в списке — 9-летняя девочка и ее 15-летний брат. Они направлялись к дедушке и бабушке в гости, чтобы провести с ними выходные. В той страшной аварии погибли две молодых девушки, у одной из которых этим летом должна была быть свадьба.