Про ремонт. Минтранс отреагировал на жуткую аварию с погибшими на трассе Тюмень-Омск

Среди погибших оказалась 33-летняя омская журналистка Анна Никитенко, прощание с которой состоится завтра, 20 марта. Также в списке — 9-летняя девочка и ее 15-летний брат. Они направлялись к дедушке и бабушке в гости, чтобы провести с ними выходные. В той страшной аварии погибли две молодых девушки, у одной из которых этим летом должна была быть свадьба.