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Published Сегодня, 05:56

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Приехал на заработки. Житель Омской области украл ноутбук прямо на остановке

19 марта 2024, 05:56
Фото: Транспортная полиция Сибири
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На остановке у ж/д вокзала мужчина украл ноутбук у подростка

Бабушка пострадавшего обратилась в полицию, и теперь на мужчину завели уголовное дело.

На остановке вблизи железнодорожного вокзала станции Омск-Пассажирский мужчина украл ноутбук у подростка. Бабушка пострадавшего обратилась с заявлением в дежурную часть Омского ЛУ МВД России.

Сотрудники транспортной полиции оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний житель Омской области, который приехал в город на заработки. Во время ожидания на остановке общественного транспорта он заметил оставленный без присмотра ноутбук и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, решил забрать его себе.

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Видео: Транспортная полиция Сибири

В итоге на 26-летнего мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). А ноутбук изъяли для проведения следственных действий. После этого он будет возвращен законному владельцу.

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