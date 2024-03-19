Приехал на заработки. Житель Омской области украл ноутбук прямо на остановке

Сотрудники транспортной полиции оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний житель Омской области, который приехал в город на заработки. Во время ожидания на остановке общественного транспорта он заметил оставленный без присмотра ноутбук и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, решил забрать его себе.