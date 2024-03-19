Приехал на заработки. Житель Омской области украл ноутбук прямо на остановке

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
На остановке вблизи железнодорожного вокзала станции Омск-Пассажирский мужчина украл ноутбук у подростка. Бабушка пострадавшего обратилась с заявлением в дежурную часть Омского ЛУ МВД России.
Сотрудники транспортной полиции оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний житель Омской области, который приехал в город на заработки. Во время ожидания на остановке общественного транспорта он заметил оставленный без присмотра ноутбук и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, решил забрать его себе.
В итоге на 26-летнего мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). А ноутбук изъяли для проведения следственных действий. После этого он будет возвращен законному владельцу.