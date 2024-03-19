Первые компании из реестра МТК получили в 2024 году льготные кредиты на 2 млрд рублей

Издание regnum.ru пишет, что Александр Исаевич рассказал об особом внимании к развитию технологий со стороны государства. По его словам, это не только IT-сектор, но и наука, медицина, производственные компании. Стратегическая инициатива «Взлет — от стартапа до IPO» реализуется специально для развития потенциала таких предприятий. Исаевич отметил, что МСП Банк выступает в качестве оператора этой программы кредитования высокотехнологичного бизнеса по ставке 3% годовых. Решение масштабировать программу путем увеличения суммы кредита для МТК и распространения льгот на сегмент МСП+ пользуется спросом у представителей бизнес-сообщества. Это также поможет ускорить процессы импортозамещения в важных сферах, благотворно скажется на технологическом суверенитете Российской Федерации.