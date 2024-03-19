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Первые компании из реестра МТК получили в 2024 году льготные кредиты на 2 млрд рублей

Первые компании из реестра МТК получили в 2024 году льготные кредиты на 2 млрд рублей

19 марта 2024, 08:32
Фото: Изображение Midjourney
Первые восемь предприятий, которые входят в реестр малых технологических компаний (МТК), получили льготные кредиты по ставке 3% годовых от МСП Банка.

Общий объем заключенных кредитных договоров с начала 2024 года составил примерно 2 миллиарда рублей. Об этом рассказал генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.

Издание regnum.ru пишет, что Александр Исаевич рассказал об особом внимании к развитию технологий со стороны государства. По его словам, это не только IT-сектор, но и наука, медицина, производственные компании. Стратегическая инициатива «Взлет — от стартапа до IPO» реализуется специально для развития потенциала таких предприятий. Исаевич отметил, что МСП Банк выступает в качестве оператора этой программы кредитования высокотехнологичного бизнеса по ставке 3% годовых. Решение масштабировать программу путем увеличения суммы кредита для МТК и распространения льгот на сегмент МСП+ пользуется спросом у представителей бизнес-сообщества. Это также поможет ускорить процессы импортозамещения в важных сферах, благотворно скажется на технологическом суверенитете Российской Федерации.

Согласно изменениям, подготовленным Минэкономразвития РФ и Корпорацией МСП, МТК теперь могут получать кредиты до 1 миллиарда рублей от МСП Банка под 3% годовых по упрощенной процедуре. Потенциальным заемщикам больше не требуется проходить экспертизу и предоставлять документы для подтверждения инновационности, так как весь процесс полностью автоматизирован в рамках подачи заявки через цифровую платформу МСП.РФ.

Среди первых получивших кредиты на новых условиях компаний в статусе МТК — «ИВК АИР Групп», разработчик инженерных решений для аэродромных объектов, кредит в размере 300 миллионов рублей выдан на пополнение оборотных средств. Среди первых МТК, получивших кредиты под 3%, и компания «НПП „Технология“ из Челябинской области, занимающаяся производством модификаторов для чугуна и стали, а также оборудования для этих процессов. Сумма кредита составила 300 миллионов рублей.

Несколько компаний получили статус МТК уже в процессе рассмотрения заявок на льготное финансирование.

Напомним, что МСП Банк принимает участие в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом Владимиром Путиным. Реализацию проекта курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

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