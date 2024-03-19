Омичей предупредили о новой мере воздействия на должников и нарушителей ПДД

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
За 2023 год благодаря слаженной работе региональной службы судебных приставов и госавтоинспекции произведено 62 ареста авто у должников. Кроме того, взыскано более 1,5 млн рублей и завершено свыше 2,5 тысяч исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД.
Так, в период с 2021 по 2024 год 27-летний омич накопил долгов за нарушение ПДД на общую сумму 390 тысяч рублей. Должник долгое время скрывался от судебных приставов, по месту регистрации не проживал и игнорировал вызовы на явки.
Судебные приставы установили, что большинство правонарушений совершено в Ульяновске. Они задержали машину нарушителя — Lexus LX 570 2011 года. Авто отправили храниться для последующей продажи в счет погашения задолженности. Должник, помимо основного долга, был вынужден оплатить исполнительский сбор в размере 350 тысяч рублей за несвоевременное погашение долга.
В другом случае, благодаря слаженной работе судебных приставов Краснодарского ГУ и госавтоинспекторов региона, по просьбе коллег из Омска в Славянске-на-Кубани обнаружен и арестован автомобиль Toyota Mark II Wagon 2002 года выпуска. Владелец — 43-летний омич, долгое время избегавший встреч с приставами и выплаты штрафов (55 исполнительных производств).
Также омским приставам удалось задержать автомобиль Infiniti M56s 2013 года выпуска, принадлежащий проживающему в Республике Хакасия 35-летнему должнику. Судебные приставы обязали его погасить 74 штрафа в размере 67 тысяч рублей. В противном случае автомобилю грозила участь остаться на штрафной стоянке. Вскоре после предъявления квитанции о полной оплате задолженности водитель освобожден от мер принудительного исполнения.