«Нет смысла менять лошадей на переправе»: омские депутаты высказались о выборах

Позиция Гуселетова связана с позицией его партии, еще в конце 2022 года решившей не выдвигать своего кандидата в президенты и поддержать Путина. У депутата ЗС от ЛДПР Антона Берендеева все сложнее: в числе кандидатов был глава этой партии Леонид Слуцкий. Берендеев признался, что в ЛДПР рассчитывали на больший процент своего лидера, а федеральные эксперты обещали второе место. Но «после драки кулаками не машут».