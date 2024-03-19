«Нет смысла менять лошадей на переправе»: омские депутаты высказались о выборах

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
Главная новость на сегодня — прошедшие в России президентские выборы. Голосование шло три дня, и сегодня, 18 марта, стали известны предварительные результаты. В Омской области при явке 70,85% за действующего президента Владимира Путина проголосовали 82,77%, что стало рекордом для региона. Второе место занял коммунист Николай Харитонов (5,71% голосов), на третьем месте Владислав Даванков от «Новых людей» (5,67%), а последний — лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (3,32%).
Мы решили узнать у омских депутатов, как они оценивают происходящее и победу действующего президента.
Депутат Государственной думы от «Единой России» Игорь Антропенко рассказал, что не удивлен итогами выборов, хотя и есть нюансы.
— Результат несколько превысил ожидания, — объяснил Антропенко. — Накануне опросы общественного мнения показывали растущий уровень поддержки действующего президента, это объективная ситуация. Мы все были в ожидании его победы, но что его поддержка окажется настолько массовой, широкой — это превзошло наши ожидания.
Такой итог говорит о консолидации общества вокруг своего лидера. Те внешние вызовы, которые стоят перед страной, мобилизовали избирателя, и в итоге по всем регионам отмечается рекордная явка. Я допускаю, что сторонники других партий голосовали за президента, учитывая внешние вызовы в связи с проведением специальной военной операции…
Депутат Госдумы Оксана Фадина успела опубликовать в своем телеграм-канале полноценное поздравление, причем выразилась еще более определенно.
— Наша поддержка действующего президента России — главный ответ мировому сообществу и особенно тем, кто пытался все это время ослабить нашу страну и сделать ее уязвимой, — пишет Фадина. — Все их потуги напрасны. Россияне сделали свой выбор! Поздравляю всех нас, потому что когда мы едины, мы непобедимы!
Депутат Омского городского Совета Алексей Саяпин признался, что за ходом выборов следил внимательно.
— Как не следить? — риторически спросил он. — Это же будущее нашей страны. По своему избирательному округу я видел, что люди шли на выборы с удовольствием, людей было много. При этом шли волнами, а 3 дня — очень комфортный интервал для голосования. Возможно, благодаря этому у нас рекордная явка.
Результат Путина депутата не удивил.
— Поддержка действующему президенту оказана очень высокая — оно и понятно, — заявил Саяпин. — Мы видим, насколько сильной сделал Владимир Владимирович нашу страну. Мало того: он обращает внимание на внутренние социальные факторы, на каждую группу населения — на пенсионеров, студентов, служащих, на здравоохранение, образование. Он на всех обращает внимание! Поэтому и поддержка такая высокая.
Депутат Горсовета Юрий Козловский, по его словам, тоже ожидал чего-то подобного.
— Мы, конечно, предполагали, что явка будет высокой и что поддержка действующего президента тоже будет очень высокой, — рассказал Козловский. — Мы понимаем, что есть очень хорошее отношение наших людей к президенту и что активность была высокой. Поэтому результат был ожидаем.
На избирательном округе депутата, по его словам, «выборы прошли эмоционально по-доброму, хорошо, с огромным желанием. Все с удовольствием шли на избирательные участки и голосовали, всем было уютно и комфортно».
Депутат Законодательного собрания Омской области от «Справедливой России» Владимир Гуселетов, рассказывая о стоявшем перед избирателями выборе, вспомнил старую метафору.
— Люди сделали достойный выбор, — уверен Гуселетов. — На данный момент, когда страна находится в активной стадии противостояния с определенными консолидированными силами, нам необходимо держаться вместе. И нет смысла, как говорят, лошадей менять на переправе. Наш президент ведет страну, я надеюсь, к победе, к автономии, к полной независимости. Я считаю, результат, который есть сейчас, хоть и предварительный, говорит о многом: жители России и в том числе Омской области консолидированы вокруг президента.
Позиция Гуселетова связана с позицией его партии, еще в конце 2022 года решившей не выдвигать своего кандидата в президенты и поддержать Путина. У депутата ЗС от ЛДПР Антона Берендеева все сложнее: в числе кандидатов был глава этой партии Леонид Слуцкий. Берендеев признался, что в ЛДПР рассчитывали на больший процент своего лидера, а федеральные эксперты обещали второе место. Но «после драки кулаками не машут».
— Это ожидаемый результат, — высказался депутат о результате Путина. — Лучший результат, как я понял, вообще в истории Владимира Владимировича. Понятно, что тут консолидация общества вокруг лидера произошла на фоне всех международных событий, а где-то, может быть, и мы не доработали…
Депутат Госдумы от КПРФ Андрей Алехин тоже согласен с результатом Путина и ожидал большего от своего кандидата.
— Мы, конечно, результатом недовольны, но, во-первых, все познается в сравнении. и во-вторых, посмотрите, в каких условиях проходила эта предвыборная кампания, — начал Алехин. — Идет война, и Геннадий Андреевич (Зюганов — Город55) на съезде, когда выдвигали Харитонова, говорил, что верховного главнокомандующего во время войны не меняют. Но мы шли командой, и ожидали другого результата.
По словам Алехина, социологи обещали Харитонову в Омской области не менее 10%.
— Понятно, до Путина было далеко, — признался депутат, но и от Даванкова, и от Слуцкого мы отрывались далеко. К сожалению, ситуация сложилась иначе. После того, как Надеждина не зарегистрировали, либералы объединились вокруг Даванкова, к нему перешла и пацифистская повестка. И то, что он самый молодой кандидат, тоже сыграло свою роль, так что он заметно прибавил.
В итоге Алехин уверен, что Харитонов показал «достойный» результат, который, однако, не может считаться удовлетворительным, учитывая объем затраченных усилий.