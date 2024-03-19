Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Суд вынес приговор омичу, убившему известного бизнесмена

Не дал в долг. Суд вынес приговор омичу, застрелившему известного бизнесмена

19 марта 2024, 12:35
Фото: 1MI

Суд вынес приговор омичу, убившему известного бизнесмена

Причиной расправы стал отказ одолжить денег, мужчину приговорили к 16 годам тюремного заключения.

Новосибирский суд рассмотрел апелляцию на дело Виктора Пантелеева, которого омский областной суд признал виновным сразу по нескольким статьям: разбойное нападение (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), убийство с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и хранение и ношение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Напомним, что 15 августа 2022 года Пантелеев пришел в гости к своему знакомому — бизнесмену Плахину, который являлся директором ООО «Поли-Про-Пак». Подсудимый хотел одолжить у него полмиллиона рублей, так как после закрытия своего ресторана терпел кризис. Убитый отказал ему, за что и поплатился жизнью. Пантелеев выстрелил в мужчину из огнестрельного оружия, а после избил тупым твердым предметом. От полученных травм предприниматель скончался на месте происшествия, а убийца, тем временем, вынес из его дома вещи на сумму более 500 тысяч рублей.

Суд признал Виктора Пантелеева виновным в произошедшем и назначил ему наказание в виде 16 лет тюремного заключения. Кроме того, омич должен выплатить 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда и свыше 493 тысяч рублей материального ущерба. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции не изменил приговор Омского областного суда и оставил апелляцию без удовлетворения.

Смертельный отказ. Омич пойдет под суд за убийство известного бизнесмена
Узнать подробнее
#Бизнесмен#Омск#Омская область#Суд#Убийство#Приговор#Новости#Судья#Приговор суда#Убил#Убийца#Анастасия Баянова
Подпишитесь
До встречи в лаундже омской «Меги». Как меня пытались обмануть на сайте знакомств
Сегодня, 07:23
Очень низкоплотный город. Почему в Омске не строят высотные здания и небоскребы
Вчера, 10:49
Зарплата до 45 тысяч. В аппарат губернатора Омской области ищут главных специалистов
Сегодня, 05:42
В омском дептрансе признали неперспективной идею полуэкспресса на Левый берег
Сегодня, 03:30
Четвертый зимний месяц. Омичей предупредили, что на смену оттепели придет похолодание
Сегодня, 08:44
Проиграли по всем моментам: «Авангард» пропустил 7 безответных шайб от «Локомотива»
Сегодня, 04:20
"