Не дал в долг. Суд вынес приговор омичу, застрелившему известного бизнесмена

Напомним, что 15 августа 2022 года Пантелеев пришел в гости к своему знакомому — бизнесмену Плахину, который являлся директором ООО «Поли-Про-Пак». Подсудимый хотел одолжить у него полмиллиона рублей, так как после закрытия своего ресторана терпел кризис. Убитый отказал ему, за что и поплатился жизнью. Пантелеев выстрелил в мужчину из огнестрельного оружия, а после избил тупым твердым предметом. От полученных травм предприниматель скончался на месте происшествия, а убийца, тем временем, вынес из его дома вещи на сумму более 500 тысяч рублей.