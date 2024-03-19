Не дал в долг. Суд вынес приговор омичу, застрелившему известного бизнесмена

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Новосибирский суд рассмотрел апелляцию на дело Виктора Пантелеева, которого омский областной суд признал виновным сразу по нескольким статьям: разбойное нападение (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), убийство с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и хранение и ношение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).
Напомним, что 15 августа 2022 года Пантелеев пришел в гости к своему знакомому — бизнесмену Плахину, который являлся директором ООО «Поли-Про-Пак». Подсудимый хотел одолжить у него полмиллиона рублей, так как после закрытия своего ресторана терпел кризис. Убитый отказал ему, за что и поплатился жизнью. Пантелеев выстрелил в мужчину из огнестрельного оружия, а после избил тупым твердым предметом. От полученных травм предприниматель скончался на месте происшествия, а убийца, тем временем, вынес из его дома вещи на сумму более 500 тысяч рублей.
Суд признал Виктора Пантелеева виновным в произошедшем и назначил ему наказание в виде 16 лет тюремного заключения. Кроме того, омич должен выплатить 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда и свыше 493 тысяч рублей материального ущерба. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции не изменил приговор Омского областного суда и оставил апелляцию без удовлетворения.