Найдено инновационное решение против вируса Эбола

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
В рамках исследования, опубликованного в журнале PLOS Biology, специалисты проанализировали воздействие белка VP35 вируса на убиквитин — белок, регулирующий функции других белков в клетках человека, пишет pravda.ru.
С использованием компьютерного моделирования было выявлено, что связь между VP35 и убиквитином играет ключевую роль в размножении вируса. Ученые обнаружили слабые точки в этом взаимодействии и подтвердили, что его подавление приводит к снижению активности полимеразного комплекса — механизма размножения вируса.
Дальнейшее моделирование позволило найти химические соединения, способные блокировать взаимодействие между белками, в результате чего процесс размножения вируса замедляется как в клетках, так и на мышиной модели. Это открытие может стать основой для разработки новых методов борьбы с инфекцией, вызванной вирусом Эбола.