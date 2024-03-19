Найдено инновационное решение против вируса Эбола

С использованием компьютерного моделирования было выявлено, что связь между VP35 и убиквитином играет ключевую роль в размножении вируса. Ученые обнаружили слабые точки в этом взаимодействии и подтвердили, что его подавление приводит к снижению активности полимеразного комплекса — механизма размножения вируса.