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Найдено инновационное решение против вируса Эбола

19 марта 2024, 17:14
Командой ученых из Канады и США был найден новый способ, позволяющий бороться с опасным вирусом Эбола.

В рамках исследования, опубликованного в журнале PLOS Biology, специалисты проанализировали воздействие белка VP35 вируса на убиквитин — белок, регулирующий функции других белков в клетках человека, пишет pravda.ru.

С использованием компьютерного моделирования было выявлено, что связь между VP35 и убиквитином играет ключевую роль в размножении вируса. Ученые обнаружили слабые точки в этом взаимодействии и подтвердили, что его подавление приводит к снижению активности полимеразного комплекса — механизма размножения вируса.

Дальнейшее моделирование позволило найти химические соединения, способные блокировать взаимодействие между белками, в результате чего процесс размножения вируса замедляется как в клетках, так и на мышиной модели. Это открытие может стать основой для разработки новых методов борьбы с инфекцией, вызванной вирусом Эбола.

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