Компания из Москвы установит новый экстремальный аттракцион в омском парке за 23 млн

Напомним, что этим летом в парке имени 30-летия ВЛКСМ за 11 млн обустроят новую детскую площадку с научно-познавательным уклоном для юных омичей. Площадка будет разделена на несколько зон. Первая зона поможет детям услышать городской шум с помощью специальных труб. Во второй зоне будет интерактивная панель с роликом об истории кинематографа для детей. Также предусмотрено место для изучения азбуки Морзе, создания собственного театра теней, изучения музыки, электрического лабиринта и имитации маяка.