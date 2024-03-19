Компания из Москвы установит новый экстремальный аттракцион в омском парке за 23 млн

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
МП города Омска «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» планирует приобрести новый аттракцион у ООО «Аттракцион Комплект», которое зарегистрировано в Москве. Стоимость закупки по-прежнему максимальная — 23 млн рублей.
Победитель аукциона должен установить карусель в парке в течение 3 месяцев после заключения договора. Согласно контракту, аттракцион должен вмещать не менее 40 человек, рабочий цикл должен составлять 3 минуты, а скорость движения — не менее 12 оборотов в минуту.
Уточним, что аттракцион относится к экстремальной категории и подходит для детей только старше 7 лет. Принцип работы аттракциона заключается во вращении платформы с кабинками. Во время вращения платформа с кабинками поднимается под углом к земле.
Напомним, что этим летом в парке имени 30-летия ВЛКСМ за 11 млн обустроят новую детскую площадку с научно-познавательным уклоном для юных омичей. Площадка будет разделена на несколько зон. Первая зона поможет детям услышать городской шум с помощью специальных труб. Во второй зоне будет интерактивная панель с роликом об истории кинематографа для детей. Также предусмотрено место для изучения азбуки Морзе, создания собственного театра теней, изучения музыки, электрического лабиринта и имитации маяка.