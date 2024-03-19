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Published Сегодня, 17:27

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

Фактор риска развития диабета — недостаточный сон, даже при правильном питании

19 марта 2024, 17:27
Исследование Уппсальского университета в Швеции подтверждает, что недостаточное количество сна является серьезным риском для развития диабета у людей, которые соблюдают здоровое питание.

В ходе исследования была проанализирована информация о состоянии здоровья 247 867 взрослых. Ученые следили за этими людьми более 10 лет и выяснили, что недосып (от трех до пяти часов) связан с повышенной вероятностью появления диабета типа 2. Те, кто спал такое количество времени, имели почти в два раза больший риск заболеть, по сравнению с теми, кто обладал стандартным сном продолжительностью 7-8 часов, пишет pravda.ru.

Это новое исследование подтверждает, что помимо генетической предрасположенности, образ жизни играет существенную роль в возникновении хронических заболеваний.

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