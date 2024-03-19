Фактор риска развития диабета — недостаточный сон, даже при правильном питании

В ходе исследования была проанализирована информация о состоянии здоровья 247 867 взрослых. Ученые следили за этими людьми более 10 лет и выяснили, что недосып (от трех до пяти часов) связан с повышенной вероятностью появления диабета типа 2. Те, кто спал такое количество времени, имели почти в два раза больший риск заболеть, по сравнению с теми, кто обладал стандартным сном продолжительностью 7-8 часов, пишет pravda.ru.