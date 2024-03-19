«Единая Россия» рассказала о своем вкладе в победу Путина на выборах

«Единая Россия» в преддверии выборов провела в Омской области большую подготовительную работу, в том числе посредством всероссийского партийного проекта «Жители МКД». Во время голосования депутаты всех уровней, секретари местных отделений, сторонники и единомышленники — все, кого мы с помощью партийных инструментов пригласили на выборы, приходили на участки со своими семьями. Члены «Единой России» внимательно следили за процессом голосования, в том числе через партийный ситуационный центр, который работал в Омске. Специалисты анализировали сообщения от наблюдателей с избирательных участков, проверяли информацию о нарушениях, мониторили информационное поле. Явка, согласно предварительным данным, составила более 70 процентов, по информации областной избирательной комиссии и специалистов ситуационного центра, нарушений и жалоб не зафиксировано. Окончательные итоги Центризбирком подведет 21 марта, но уже сейчас можно сказать, что в Омской области они станут историческими. Впервые в нашем регионе результат побеждающего кандидата превысит 80 процентов! И этот кандидат — наш лидер Владимир Владимирович Путин», — сообщил секретарь Омского регионального отделения «Единой России», губернатор Омской области Виталий Хоценко.