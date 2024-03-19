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«Единая Россия» рассказала о своем вкладе в победу Путина на выборах

«Единая Россия» рассказала о своем вкладе в победу Путина на выборах

19 марта 2024, 18:23
Фото: ER.RU
Итоги участия партийного актива «Единой России» в выборах президента обсудили в рамках заседания президиума генсовета партии. Заседание провел секретарь генсовета Андрей Турчак.

По словам Турчака, партия внесла весомый вклад в уверенную победу Владимира Путина на выборах президента России. Он добавил, что первоочередной задачей являлось привести на избирательные участки и через дистанционное электронное голосование более 30 млн сторонников партии. Под выполнение этой задачи были выстроены партийные проекты, а также работа с активом и сторонниками. Задача эта была решена. На прошедших выборах явка партийных сторонников составила 31,2 миллиона человек, сообщил Турчак.

Секретарь генсовета отдельно отметил работу с жителями многоквартирных домов и участниками голосования по программе формирования комфортной городской среды, которое проходит в стране с 15 марта по 30 апреля. Об этом пишет mkset.ru.

Турчак подчеркнул, что от общего количества голосов, отданных за Владимира Путина по всей стране, вклад «Единой России» превышает 41%. Достигнут максимальный исторический результат по явке — 77%, а также по качеству голосов, отданных за Путина, — 76 млн голосов. «Это говорит о колоссальном доверии граждан Владимиру Путину», — сообщил секретарь генсовета.

Он отметил, что эти результаты были получены на фоне негативного внешнего воздействия и попыток дискредитировать выборы внутри и за пределами страны, запугать население приграничных территорий.

В качестве примера Андрей Турчак привел реакцию жителей Белгородчины, Брянщины, Курской, Воронежской областей, новых регионов, которые, несмотря на обстрелы и провокации, показали высокую явку.

Сайт ER.RU информирует, что «Единая Россия» сыграла важную роль и в начале кампании. Из 3,5 миллиона подписей 2 миллиона были собраны сторонниками партии.

В ходе заседания генсовета был дан старт предварительному голосованию «Единой России». Оно пройдет с 21 марта по 26 мая в регионах, где осенью состоятся выборы разного уровня. Заявки на участие можно подать с 26 марта.

«Единая Россия» в преддверии выборов провела в Омской области большую подготовительную работу, в том числе посредством всероссийского партийного проекта «Жители МКД». Во время голосования депутаты всех уровней, секретари местных отделений, сторонники и единомышленники — все, кого мы с помощью партийных инструментов пригласили на выборы, приходили на участки со своими семьями. Члены «Единой России» внимательно следили за процессом голосования, в том числе через партийный ситуационный центр, который работал в Омске. Специалисты анализировали сообщения от наблюдателей с избирательных участков, проверяли информацию о нарушениях, мониторили информационное поле. Явка, согласно предварительным данным, составила более 70 процентов, по информации областной избирательной комиссии и специалистов ситуационного центра, нарушений и жалоб не зафиксировано. Окончательные итоги Центризбирком подведет 21 марта, но уже сейчас можно сказать, что в Омской области они станут историческими. Впервые в нашем регионе результат побеждающего кандидата превысит 80 процентов! И этот кандидат — наш лидер Владимир Владимирович Путин», — сообщил секретарь Омского регионального отделения «Единой России», губернатор Омской области Виталий Хоценко.

#Общество
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