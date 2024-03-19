«Даже не час-пик». Омичи пожаловались на чрезмерную переполненность маршрута №78

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Омичи пожаловались на ситуацию с маршрутом №78 («поселок Солнечный — поселок Биофабрика») в группе «Фадина общается. 2.0». В телеграм-канале экс-мэра Оксаны Фадиной горожане пишут о насущных проблемах, одной из них стала переполненность автобусов в любое время суток.
«Девятый час вечера, это не час пик, но транспорт полный. Кто виноват? Ваше ведомство. Дороги такие, что везде аварии, автобусы стоят по часу в пробках», — пожаловалась омичка Ирина.
Ее поддержали и другие пользователи общественного транспорта, отметив, что часто количество пассажиров в автобусе №78 и других превышает допустимую норму. В администрации омичам пообещали лишь обсудить ситуацию с перевозчиком.
«Действительно, общественный транспорт движется с максимальным наполнением салонов. В рабочем порядке перевозчику маршрута № 78 рекомендовано усилить контроль за выпуском подвижного состава в линию. Приносим извинения», — ответили в мэрии.