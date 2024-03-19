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Омичи пожаловались на чрезмерную переполненность автобусного маршрута №78

«Даже не час-пик». Омичи пожаловались на чрезмерную переполненность маршрута №78

19 марта 2024, 08:47
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на чрезмерную переполненность автобусного маршрута №78

По словам горожан, проблема сохраняется в любое время суток, иногда в салон невозможно зайти.

Омичи пожаловались на ситуацию с маршрутом №78 («поселок Солнечный — поселок Биофабрика») в группе «Фадина общается. 2.0». В телеграм-канале экс-мэра Оксаны Фадиной горожане пишут о насущных проблемах, одной из них стала переполненность автобусов в любое время суток.

«Девятый час вечера, это не час пик, но транспорт полный. Кто виноват? Ваше ведомство. Дороги такие, что везде аварии, автобусы стоят по часу в пробках», — пожаловалась омичка Ирина.

Ее поддержали и другие пользователи общественного транспорта, отметив, что часто количество пассажиров в автобусе №78 и других превышает допустимую норму. В администрации омичам пообещали лишь обсудить ситуацию с перевозчиком.

«Действительно, общественный транспорт движется с максимальным наполнением салонов. В рабочем порядке перевозчику маршрута № 78 рекомендовано усилить контроль за выпуском подвижного состава в линию. Приносим извинения», — ответили в мэрии.
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#Омск#Омская область#Автобусный маршрут#Общественный транспорт#Проезд в общественном транспорте#Автобусные остановки#Автобус#Жалобы#Новости#Пассажирский автобус#Проезд#Жалоба#Анастасия Баянова
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