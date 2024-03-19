Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Омским частным перевозчикам за год предъявили 110 претензий

Частных перевозчиков в Омске оштрафовали за год на полмиллиона рублей

19 марта 2024, 06:19
Фото: 1MI

Омским частным перевозчикам за год предъявили 110 претензий

Всего было направлено 110 претензий о несоблюдении условий контракта.

На днях в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по транспортной инфраструктуре. Один из пунктов повестки — отчет городской администрации о контроле за деятельностью частных перевозчиков на пассажирских маршрутах. В дептрансе подготовили доклад, копия которого есть в распоряжении Города55.

Авторы документа уточняют, что возможности контролировать частников через автоматизированную систему управления наземным пассажирским транспортом нет: к этой системе частные перевозчики могут подключаться только добровольно, администрация не может их заставить.

— Контроль за работой транспортных средств по маршрутам с нерегулируемыми тарифами осуществляется с выездом на линию, — уточняется в отчете.

За 2023 год дептранс направил частным перевозчикам 110 претензий о невыполнении условий контракта и 36 требований о выплате штрафа в общей сложности на 579 тысяч рублей. Контракт о перевозках по 51-му маршруту был расторгнут, свидетельство о перевозках по маршруту №362 было отозвано у контрагента мэрии через суд.

От депутатов в связи с этим докладом не требуется никаких решений: они должны будут просто принять услышанное к сведению.

Прокуратура проконтролирует проверку после ДТП с маршруткой в Омске
Узнать подробнее
#Омск#Маршрутки#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд#Дептранс
Подпишитесь
До встречи в лаундже омской «Меги». Как меня пытались обмануть на сайте знакомств
Сегодня, 07:23
Очень низкоплотный город. Почему в Омске не строят высотные здания и небоскребы
Вчера, 10:49
Зарплата до 45 тысяч. В аппарат губернатора Омской области ищут главных специалистов
Сегодня, 05:42
В омском дептрансе признали неперспективной идею полуэкспресса на Левый берег
Сегодня, 03:30
Четвертый зимний месяц. Омичей предупредили, что на смену оттепели придет похолодание
Сегодня, 08:44
Проиграли по всем моментам: «Авангард» пропустил 7 безответных шайб от «Локомотива»
Сегодня, 04:20
"