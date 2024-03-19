Частных перевозчиков в Омске оштрафовали за год на полмиллиона рублей

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:21
На днях в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по транспортной инфраструктуре. Один из пунктов повестки — отчет городской администрации о контроле за деятельностью частных перевозчиков на пассажирских маршрутах. В дептрансе подготовили доклад, копия которого есть в распоряжении Города55.
Авторы документа уточняют, что возможности контролировать частников через автоматизированную систему управления наземным пассажирским транспортом нет: к этой системе частные перевозчики могут подключаться только добровольно, администрация не может их заставить.
— Контроль за работой транспортных средств по маршрутам с нерегулируемыми тарифами осуществляется с выездом на линию, — уточняется в отчете.
За 2023 год дептранс направил частным перевозчикам 110 претензий о невыполнении условий контракта и 36 требований о выплате штрафа в общей сложности на 579 тысяч рублей. Контракт о перевозках по 51-му маршруту был расторгнут, свидетельство о перевозках по маршруту №362 было отозвано у контрагента мэрии через суд.
От депутатов в связи с этим докладом не требуется никаких решений: они должны будут просто принять услышанное к сведению.