Частных перевозчиков в Омске оштрафовали за год на полмиллиона рублей

За 2023 год дептранс направил частным перевозчикам 110 претензий о невыполнении условий контракта и 36 требований о выплате штрафа в общей сложности на 579 тысяч рублей. Контракт о перевозках по 51-му маршруту был расторгнут, свидетельство о перевозках по маршруту №362 было отозвано у контрагента мэрии через суд.