Благодаря ОНПЗ омские старшеклассники примерили на себя профессию нефтепереработчика

В рамках игры, которая проводилась на базе ОмГТУ, омские одиннадцатиклассники познакомились с работой крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия, создали макеты технологических установок, в формате круглого стола обсудили, каким будет завод будущего. Вместе с виртуальным помощником будущие абитуриенты составили образовательный план для получения профессии нефтепереработчика на базовой кафедре «Газпром нефти». Выполнять задания участникам проекта помогали молодые специалисты ОНПЗ, которые также рассказали о своей работе на предприятии.