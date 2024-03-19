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Благодаря ОНПЗ омские старшеклассники примерили на себя профессию нефтепереработчика

Благодаря ОНПЗ омские старшеклассники примерили на себя профессию нефтепереработчика

19 марта 2024, 01:30
Фото: Римма Злацовская
Омский НПЗ организовал для школьников профориентирующую игру «Производство будущего». Участие в проекте приняли лучшие ученики инженерных классов Омска.

В рамках игры, которая проводилась на базе ОмГТУ, омские одиннадцатиклассники познакомились с работой крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия, создали макеты технологических установок, в формате круглого стола обсудили, каким будет завод будущего. Вместе с виртуальным помощником будущие абитуриенты составили образовательный план для получения профессии нефтепереработчика на базовой кафедре «Газпром нефти». Выполнять задания участникам проекта помогали молодые специалисты ОНПЗ, которые также рассказали о своей работе на предприятии.

«На игре школьники с техническим складом ума оценили карьерный потенциал сферы нефтепереработки. Такие нестандартные форматы взаимодействия помогают заинтересовать молодежь инженерными специальностями, а Омскому НПЗ — вовремя замечать будущих талантливых сотрудников. Пройдут годы, и часть участников „Производства будущего“ придет на предприятие», — считает генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Профориентирующую игру «Производство будущего» по заказу ОНПЗ разработали эксперты всероссийского образовательного проекта «Образ будущего». Она включена в программу подготовки кадров «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ», которая ежегодно охватывает более 800 школьников региона. Проект позволяет молодежи углубить знания в области технических наук и построить карьеру в нефтепереработке.

«У предприятия обширная программа взаимодействия с молодежью на всех этапах обучения, помогающая ребятам со школьной скамьи делать профессиональный выбор и получать специальные знания. В партнерстве с Омским НПЗ в регионе каждый год проходят яркие образовательные события. Наши совместные усилия направлены на формирование технического кадрового резерва области», — рассказал министр образования Омской области Иван Кротт.

Благодаря участию в игре старшеклассники смогут более осознанно выбрать карьерный путь уже в ближайшем будущем.

#Общество#Омск#Омская область#Дети#Нефть
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