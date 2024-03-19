Благодаря ОНПЗ омские старшеклассники примерили на себя профессию нефтепереработчика

Posted Сегодня, 01:30
Published Сегодня, 01:30
Modified Сегодня, 01:30
Updated Сегодня, 01:30
В рамках игры, которая проводилась на базе ОмГТУ, омские одиннадцатиклассники познакомились с работой крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия, создали макеты технологических установок, в формате круглого стола обсудили, каким будет завод будущего. Вместе с виртуальным помощником будущие абитуриенты составили образовательный план для получения профессии нефтепереработчика на базовой кафедре «Газпром нефти». Выполнять задания участникам проекта помогали молодые специалисты ОНПЗ, которые также рассказали о своей работе на предприятии.
«На игре школьники с техническим складом ума оценили карьерный потенциал сферы нефтепереработки. Такие нестандартные форматы взаимодействия помогают заинтересовать молодежь инженерными специальностями, а Омскому НПЗ — вовремя замечать будущих талантливых сотрудников. Пройдут годы, и часть участников „Производства будущего“ придет на предприятие», — считает генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Профориентирующую игру «Производство будущего» по заказу ОНПЗ разработали эксперты всероссийского образовательного проекта «Образ будущего». Она включена в программу подготовки кадров «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ», которая ежегодно охватывает более 800 школьников региона. Проект позволяет молодежи углубить знания в области технических наук и построить карьеру в нефтепереработке.
«У предприятия обширная программа взаимодействия с молодежью на всех этапах обучения, помогающая ребятам со школьной скамьи делать профессиональный выбор и получать специальные знания. В партнерстве с Омским НПЗ в регионе каждый год проходят яркие образовательные события. Наши совместные усилия направлены на формирование технического кадрового резерва области», — рассказал министр образования Омской области Иван Кротт.
Благодаря участию в игре старшеклассники смогут более осознанно выбрать карьерный путь уже в ближайшем будущем.