Земля в аренде. В Омске долгострой на Конева вырос в цене до 48 млн рублей

В Омске снова выставили на продажу здание-долгострой на пересечении улиц Конева и Ватутина. Готовый на 8% объект с октября прошлого года вырос в цене с 35 до 48 млн рублей. За эту цену помимо объекта незавершенного строительства покупатель получит право аренды земельного участка площадью 5696 кв. м. Землю нынешний собственник предлагает использовать под строительство ТЦ, магазина, автосалона либо многоквартирного дома.