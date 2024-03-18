Земля в аренде. В Омске долгострой на Конева вырос в цене до 48 млн рублей

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
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Updated Сегодня, 03:33
В Омске снова выставили на продажу здание-долгострой на пересечении улиц Конева и Ватутина. Готовый на 8% объект с октября прошлого года вырос в цене с 35 до 48 млн рублей. За эту цену помимо объекта незавершенного строительства покупатель получит право аренды земельного участка площадью 5696 кв. м. Землю нынешний собственник предлагает использовать под строительство ТЦ, магазина, автосалона либо многоквартирного дома.
«Земельный участок находится в аренде у администрации города Омска по договору аренды. C правом последующего выкупa в собственность. Аренда под строительство по декабрь 2028 годa», — утверждает продавец.
Напомним, что стройка на этом участке развернулась еще в 2006 году. Однако с этого момента вокруг участка успели возвести только забор. Само здание в настоящий момент готово на 8%.
В октябре 2022 года, как ранее сообщили Городу55 в омской мэрии, долгострой продали на аукционе. За 2,565 млн рублей объект приобрел индивидуальный предприниматель Алексей Манник. Омич владеет компаниями «Масломаркет» (Омск), «Автоматизация бизнеса» (Москва) и «Ритоли Рус» (Краснодар).
Летом 2023 года Госстройнадзор Омской области, кстати, объявил предпринимателю предостережение. Манник должен был законсервировать объект и ограничить несанкционированный доступ людей на территорию стройплощадки.
Ранее Город55 рассказывал, что недалеко от «Континента» хотят построить стадион. Арендатора для участка рассчитывают найти на торгах. Пока их еще не объявляли.