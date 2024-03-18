Вторая попытка. Омский «Авангард» встретится вновь с ярославским «Локомотивом»

До этого Город55 писал о прошлом матче «Авангарда». Омская команда потерпела поражение со счетом 1:2. Встреча завершилась во втором овертайме на 90-й минуте игрового времени. Нападающий «ястребов» Николишин комментировал эту игру. Прочитать об этом можно по ссылке, представленной ниже.