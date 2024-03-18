Вторая попытка. Омский «Авангард» встретится вновь с ярославским «Локомотивом»

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Сегодня вечером, 18 марта, омский «Авангард» поучаствует в очередном домашнем матче. Его противником станет «Локомотив» из Ярославля. В этой серии команда соперников пока ведет после первой встречи.
Счет равняется 1:0. Сегодняшняя игра запланирована на 19:30. Желающие еще могут приобрести билеты. «Ястребы» выйдут на лед родной «G-Drive Арены», это будет второй матч с «Локомотивом».
До этого Город55 писал о прошлом матче «Авангарда». Омская команда потерпела поражение со счетом 1:2. Встреча завершилась во втором овертайме на 90-й минуте игрового времени. Нападающий «ястребов» Николишин комментировал эту игру. Прочитать об этом можно по ссылке, представленной ниже.