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Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

иллюстрация

Вторая попытка. Омский «Авангард» встретится вновь с ярославским «Локомотивом»

18 марта 2024, 06:30
Фото: Город55
иллюстрация

Омский «Авангард» встретится вновь с ярославским «Локомотивом»

Игра намечена на сегодняшний вечер, омские болельщики могут прийти поддержать команду на родной лед.

Сегодня вечером, 18 марта, омский «Авангард» поучаствует в очередном домашнем матче. Его противником станет «Локомотив» из Ярославля. В этой серии команда соперников пока ведет после первой встречи.

Счет равняется 1:0. Сегодняшняя игра запланирована на 19:30. Желающие еще могут приобрести билеты. «Ястребы» выйдут на лед родной «G-Drive Арены», это будет второй матч с «Локомотивом».

До этого Город55 писал о прошлом матче «Авангарда». Омская команда потерпела поражение со счетом 1:2. Встреча завершилась во втором овертайме на 90-й минуте игрового времени. Нападающий «ястребов» Николишин комментировал эту игру. Прочитать об этом можно по ссылке, представленной ниже.

Это только первая игра: форвард «Авангарда» Николишин — о поражении «Локомотиву»
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#Хоккей#Авангард#Омск#Омская область#Новости#Игра#Омский авангард#Алина Ясинская
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