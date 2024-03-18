В центре Омска нашли новые площадки для парковок

На этой неделе в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Один из пунктов повестки посвящен парковкам. Депутаты заранее запросили в городской администрации данные об организации новых парковочных пространств, и в распоряжении Города55 есть ответное письмо за подписью мэра Сергея Шелеста.