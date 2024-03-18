В центре Омска нашли новые площадки для парковок

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
На этой неделе в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Один из пунктов повестки посвящен парковкам. Депутаты заранее запросили в городской администрации данные об организации новых парковочных пространств, и в распоряжении Города55 есть ответное письмо за подписью мэра Сергея Шелеста.
В документе сообщается, что подготовлен проект распоряжения о создании специальной рабочей группы. Сейчас этот проект проходит стадию согласования.
— В первую очередь рабочей группой будут рассмотрены площадки для размещения городских парковочных пространств по улице Тарская, улице Булатова, улице Фрунзе, которые были определены 1 марта 2024 года на рабочем совещании, — уточняется в письме.
Авторы документа обещают, что департамент архитектуры и градостроительства продолжит работу по «вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков для потенциальных парковочных пространств».
Напомним: в 2023 году в Омске началась работа по созданию первых платных парковок. Одна такая парковка заработала в Газетном переулке.