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Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

В центре Омска нашли новые площадки для парковок

В центре Омска нашли новые площадки для парковок

18 марта 2024, 11:46
Фото: 1MI
«Городские парковочные пространства» могут появиться на улицах Тарской, Фрунзе и Булатова.

На этой неделе в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Один из пунктов повестки посвящен парковкам. Депутаты заранее запросили в городской администрации данные об организации новых парковочных пространств, и в распоряжении Города55 есть ответное письмо за подписью мэра Сергея Шелеста.

В документе сообщается, что подготовлен проект распоряжения о создании специальной рабочей группы. Сейчас этот проект проходит стадию согласования.

— В первую очередь рабочей группой будут рассмотрены площадки для размещения городских парковочных пространств по улице Тарская, улице Булатова, улице Фрунзе, которые были определены 1 марта 2024 года на рабочем совещании, — уточняется в письме.

Авторы документа обещают, что департамент архитектуры и градостроительства продолжит работу по «вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков для потенциальных парковочных пространств».

Напомним: в 2023 году в Омске началась работа по созданию первых платных парковок. Одна такая парковка заработала в Газетном переулке.

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#Омск#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд#Депарх#Парковки
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