В Московской области хирурги удалили ребенку жабры

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Завотделением детской хирургии Видновской районной клинической больницы Виктория Жиронкина сообщила NEWS.ru, что жабры — редкая патология, которая удаляется только хирургическим путём.
В процессе развития эмбриона у него зарастают жаберные щели, если же это не происходит, то образуется так называемый жаберный свищ. Если такой канал замкнут с двух сторон, образуется киста. Рудимент жаберной дуги в виде кости — редкое явление, с которым пришлось столкнуться хирургам.
Также она отметила, что операция прошла успешно и ребёнок чувствует себя хорошо. Мальчик уже находится дома.