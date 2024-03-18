В Московской области хирурги удалили ребенку жабры

В процессе развития эмбриона у него зарастают жаберные щели, если же это не происходит, то образуется так называемый жаберный свищ. Если такой канал замкнут с двух сторон, образуется киста. Рудимент жаберной дуги в виде кости — редкое явление, с которым пришлось столкнуться хирургам.