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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

В Московской области хирурги удалили ребенку жабры

В Московской области хирурги удалили ребенку жабры

18 марта 2024, 12:27
Фото: Изображение Midjourney
В Подмосковной больнице у четырёхлетнего ребёнка удалили рудиментарные жабры. Они находились на боковой поверхности шеи.

Завотделением детской хирургии Видновской районной клинической больницы Виктория Жиронкина сообщила NEWS.ru, что жабры — редкая патология, которая удаляется только хирургическим путём.

В процессе развития эмбриона у него зарастают жаберные щели, если же это не происходит, то образуется так называемый жаберный свищ. Если такой канал замкнут с двух сторон, образуется киста. Рудимент жаберной дуги в виде кости — редкое явление, с которым пришлось столкнуться хирургам.

Также она отметила, что операция прошла успешно и ребёнок чувствует себя хорошо. Мальчик уже находится дома.

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