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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Появились новые подробности о погибших в аварии на трассе Тюмень-Омск

Стали известны новые подробности о погибших в жуткой аварии на трассе Тюмень-Омск

18 марта 2024, 14:02

Появились новые подробности о погибших в аварии на трассе Тюмень-Омск

Авария забрала жизни 8 человек, среди них оказались две омские студентки.

Появились новые подробности о пассажирах маршрутки, которые погибли в результате аварии на трассе Тюмень-Омск. Среди них оказались две омские студентки, которые направлялись в село Атрачи Тюкалинского района.

Зачем девушки поехали в район «Новому Омску» рассказала их общая подруга. 22-летняя Лика и 21-летняя Кристина хотели сделать сюрприз отцу Кристины и ее брату, который по совместительству был женихом Лики, они даже планировали свадьбу.

К сожалению, до пункта назначения они не добрались. Напомним, что среди погибших также оказались 15-летний подросток, его 9-летняя сестра и корреспондент NGS55.RU Анна Никитенко.

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