Стали известны новые подробности о погибших в жуткой аварии на трассе Тюмень-Омск

Зачем девушки поехали в район «Новому Омску» рассказала их общая подруга. 22-летняя Лика и 21-летняя Кристина хотели сделать сюрприз отцу Кристины и ее брату, который по совместительству был женихом Лики, они даже планировали свадьбу.