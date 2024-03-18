Стали известны новые подробности о погибших в жуткой аварии на трассе Тюмень-Омск

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Появились новые подробности о пассажирах маршрутки, которые погибли в результате аварии на трассе Тюмень-Омск. Среди них оказались две омские студентки, которые направлялись в село Атрачи Тюкалинского района.
Зачем девушки поехали в район «Новому Омску» рассказала их общая подруга. 22-летняя Лика и 21-летняя Кристина хотели сделать сюрприз отцу Кристины и ее брату, который по совместительству был женихом Лики, они даже планировали свадьбу.
К сожалению, до пункта назначения они не добрались. Напомним, что среди погибших также оказались 15-летний подросток, его 9-летняя сестра и корреспондент NGS55.RU Анна Никитенко.