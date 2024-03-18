Семейная ипотека — 2024: условия, документы, нюансы для жителей Омской области

Семейную ипотеку можно взять для приобретения квартиры в новостройке или на вторичном рынке, либо для покупки частного дома. Важно, что продавцом может выступать только юридическое лицо. Кредит также можно получить под индивидуальное строительство и/или для покупки земельного участка с дальнейшим возведением на нем частного дома. Работы в этом случае должны проводиться по договору подряда с юридическим лицом.