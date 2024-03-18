Семейная ипотека — 2024: условия, документы, нюансы для жителей Омской области

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
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Updated Сегодня, 06:04
Программа «Семейная ипотека» должна была закончиться 1 июля 2024 года. Президент страны Владимир Путин предложил продлить ее до 2030 года. Ипотечным кредитом со ставкой в 6% могут воспользоваться семьи с детьми до 6 лет включительно. Рассказываем, как можно воспользоваться программой.
Ипотеку могут взять семьи, у которых первый или последующий ребенок родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. Также воспользоваться программой могут семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью, усыновленные дети, также родившееся после 2018 года. Первоначальный взнос по ипотеке — 20%.
«Ставка по программе около 6%, что выгодно. Но в Омской области приобрести жилье по семейной ипотеке можно только в новостройках. Исключения, есть, например, для Дальнего Востока, когда в некоторых случаях квартиру можно приобрести у физического лица. Я бы назвал эту программу „семейной ипотекой в поддержку крупного бизнеса“. А вообще хорошо, что такая программа есть. 6% по ипотечному кредиту сегодня — это фантастика», — рассказал Городу55 специалист по недвижимости агентства «Миард» Василий Стародубцев.
Семейную ипотеку можно взять для приобретения квартиры в новостройке или на вторичном рынке, либо для покупки частного дома. Важно, что продавцом может выступать только юридическое лицо. Кредит также можно получить под индивидуальное строительство и/или для покупки земельного участка с дальнейшим возведением на нем частного дома. Работы в этом случае должны проводиться по договору подряда с юридическим лицом.
Программа позволяет приобрести жилье и на вторичном рынке у физических лиц, но только в Дальневосточном федеральном округе и только на землях сельских поселений.
«Материнский капитал — это тоже федеральная программа. Можно воспользоваться и оплатить первоначальный взнос по семейной ипотеке. Рефинансирование возможно. Если люди ранее покупали квартиру, и процент по ипотеке был выше, а потом в молодой семье появился ребенок, то они могут сделать рефинансирование и, соответственно, ставку понизить ставку до уровня программы семейной ипотеки. Рефинансирование можно сделать на любом этапе, главное чтобы выполнялось условие по дате рождения ребенка», — объяснил Василий Стародубцев.
Отметим, что ставка по семейной ипотеке разнится от банка к банку. Список документов также может незначительно отличаться. В программе участвуют больше 50 финансовых организаций: