Ради просмотров. 9-летняя омичка взяла два кредита на мать после общения с аферистами

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
В полицию с заявлением обратилась мать школьницы. Она сообщила, что мошенники обманули ее 9-летнюю дочь.
Юная омичка смотрела видеоролики на одной из популярных площадок. В них рассказывалось, как увеличить количество просмотров на аккаунте. Девочка подписалась на канал, после чего ей предложили попробовать повысить популярность ее страницы. Аферист попросил сделать фото приложений, установленных на телефоне одного из родителей, и отправить этот снимок в специальный чат.
Школьница выполнила просьбу, а потом изменила пароль в личном кабинете банка матери и перевела мошенникам 92 тысячи рублей. На этом афера не закончилась: после, все также по указанию злоумышленников, девочка оформила два кредита на сумму 485 тысяч рублей. Однако средства в полном объеме перевести не получилось, списалось лишь 48 тысяч рублей. После того, как деньги пришли мошенникам, канал в мессенджере был сразу удален.
Омичка не спешила рассказывать матери о случившемся, ситуация раскрылась лишь тогда, когда женщина обратила внимание на движение по счету крупных сумм. Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Напомним, что недавно полицейский спас омичку от мошенников. Женщина стояла рядом с банкоматов в одном из городских магазинов и, плача, разговаривала с лжесотрудником ФСБ. Обман смог предотвратить сотрудник УМВД, который вовремя вмешался в происходящее и начал диалог с горожанкой.