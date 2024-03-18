Ради просмотров. 9-летняя омичка взяла два кредита на мать после общения с аферистами

Школьница выполнила просьбу, а потом изменила пароль в личном кабинете банка матери и перевела мошенникам 92 тысячи рублей. На этом афера не закончилась: после, все также по указанию злоумышленников, девочка оформила два кредита на сумму 485 тысяч рублей. Однако средства в полном объеме перевести не получилось, списалось лишь 48 тысяч рублей. После того, как деньги пришли мошенникам, канал в мессенджере был сразу удален.