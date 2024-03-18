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Вид с главного подхода (эскиз)

Променад, фонтан и качели. Как в Омске предлагают благоустроить площадь у ДК «Химик»

18 марта 2024, 06:09
Фото: Центр компетенций по вопросам городской среды
Вид с главного подхода (эскиз)

В Омске у ДК «Химик» предлагают сделать амфитеатр, кинолекторий и сухой фонтан

Концепцию благоустройства территории возле ОМЦ «Химик» подготовил «Центр компетенций по вопросам городской среды».

В Омске подготовили концепцию благоустройства территории ОМЦ «Химик». Ее разработкой занимался «Центр компетенций по вопросам городской среды», а в качестве автора выступил архитектор Дмитрий Смирнов.

«В ходе многолетней эксплуатации территория, расположенная вокруг здания ОМЦ „Химик“, претерпела значительные изменения. Вместо с общим увяданием здания, окружающая территория потеряла былую парадность: разрушились бетонные покрытия, разрослось озеленение, закрывающее вид на здание при подходе с подземного перехода, исчезло освещение, а также осталось неясным потенциальное функциональное наполнение», — утверждает автор проекта.

Вдохновлялся при разработке концепции архитектор образами из химической науки, темой бензольного кольца и интерьером ДК «Химик».

Возле молодежного центра «Химик» предлагают восстановить мощение на площади, перед зданием разместить амфитеатры, кинолекторий, обзорную площадку, качели и летнее кафе. Центр площади оставляют под сухой фонтан.

Проектом предусмотрено сезонное использование территории: летом — создание здесь лектория, торговых ярмарок и фудкорта, а зимой — организация катка, установка новогодней елки и снежных скульптур. Озеленение территории авторы обещают сохранить и развить за счет новых деревьев, газонов и кашпо. Однако напротив входа в ДК «Химик» для раскрытия визуальной перспективы на фасад здания не обойтись без «небольшой санации зеленых насаждений». Места тихого отдыха, согласно проекту, появятся в Молодежном сквере, на бульваре по ул. Химиков.

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Фото: Центр компетенций по вопросам городской среды

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что у ТЮЗа собираются установить макет земного шара диаметром 3,5 метра. Благоустройство территории в центре оценили в 199,5 млн рублей.

В Омске у ТЮЗа планируют установить макет земного шара диаметром 3,5 метра
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#Общество#Омск#Благоустройство#Обновление#Новости#Архитектор#Архитектура#Территория#Юлия Истомина#Центр компетенций#ОМЦ Химик#Эскиз
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