Променад, фонтан и качели. Как в Омске предлагают благоустроить площадь у ДК «Химик»

Проектом предусмотрено сезонное использование территории: летом — создание здесь лектория, торговых ярмарок и фудкорта, а зимой — организация катка, установка новогодней елки и снежных скульптур. Озеленение территории авторы обещают сохранить и развить за счет новых деревьев, газонов и кашпо. Однако напротив входа в ДК «Химик» для раскрытия визуальной перспективы на фасад здания не обойтись без «небольшой санации зеленых насаждений». Места тихого отдыха, согласно проекту, появятся в Молодежном сквере, на бульваре по ул. Химиков.