«Помогал другим». Сестра выжившего в жуткой аварии рассказала о его состоянии

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Жуткая авария на 565-м километре трассы Тюмень-Омск случилась 16 марта. Предположительной причиной стал взрыв колеса одной из фур. Она вылетела на встречную полосу и столкнулась с еще одним большегрузом и микроавтобусом, который направлялся в Тюкалинск.
В результате аварии погибли восемь человек, выжило лишь двое. Среди тех, кому удалось спастись, оказался 30-летний Иван Саньков. Он сумел выбраться из маршрутки, охваченной пламенем, и даже пытался вытащить других пассажиров. Подробнее о произошедшем в тот день порталу «Om1.ru» рассказала его сестра Ирина.
«В 12 дня он мне позвонил, сказал, что сел в маршрутку на Тюкалинск и скоро будет. И вот во втором часу дня он звонит: „Я попал в аварию, ничего серьезного, просто царапины!“. После этого на звонки уже не отвечал. Мы связались с нашим участковым. Он смог узнать только вечером, что Ваня в тяжелом состоянии, но жив», — рассказала сестра Ивана Санькова.
Узнав об аварии, родители Ивана решили отправиться в Омск, однако на трассе из-за аварии возникла большая пробка, пришлось ждать до утра.
«Утром мама уже на маршрутке приехала в город. Ей разрешили буквально на пять минут зайти в реанимацию. Когда Ваню увидела, разрыдалась. На нем живого места не было. Врачи говорят, что пока прогнозов не делают. Надо подождать пять дней, когда пройдет кризис. Вчера по Тюкалинску поползли слухи, что восьмой умерший — это мой брат. Мы сильно испугались. Позвонили в больницу. Там нас успокоили, сказали, что Ваня даже стал есть», — добавила Ирина.
Участковый рассказал женщине, что ее брата спасла мысль выбить стекло — именно через него он смог выбраться. После мужчина вытащил из пылающей маршрутки еще двоих — 20-летнего Даниила Павлова и 15-летнего Даню Сергиенко. Последнему после ДТП собирали кровь, но, к сожалению, спасти не смогли.