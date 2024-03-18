«Помогал другим». Сестра выжившего в жуткой аварии рассказала о его состоянии

В результате аварии погибли восемь человек, выжило лишь двое. Среди тех, кому удалось спастись, оказался 30-летний Иван Саньков. Он сумел выбраться из маршрутки, охваченной пламенем, и даже пытался вытащить других пассажиров. Подробнее о произошедшем в тот день порталу «Om1.ru» рассказала его сестра Ирина.