«Подработка» не удалась. Наркозакладчицу из Омска поймали с килограммом «синтетики»

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
32-летнюю жительницу Октябрьского округа задержали в подъезде дома, расположенного на проспекте Космическом. Ее подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе омской полиции.
Сотрудники УНК УМВД России по Омской области осмотрели арендованную ей квартиру и обнаружили на столе, в сейфе и в женской сумочке 390 грамм синтетического наркотика и еще более 740 грамм другого наркотического вещества.
Оказалось, что задержанная делала «закладки» на территории региона. Она получала от неизвестного куратора координаты тайников с запрещенным веществом, после чего забирала из них «синтетику», расфасовывала на мелкие дозы и сбывала.
УМВД России по Омской области возбудило уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. В связи с этим на время расследования суд отправил омичку под домашний арест.