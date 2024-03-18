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Updated Сегодня, 05:05

иллюстрация

«Подработка» не удалась. Наркозакладчицу из Омска поймали с килограммом «синтетики»

18 марта 2024, 04:56
Фото: Город55
иллюстрация

Омичку поймали на фасовке и попытке сбыта свыше 1,1 кг «синтетики»

В арендованной квартире задержанной обнаружили 390 грамм «синтетики» и более 740 грамм других наркотиков.

32-летнюю жительницу Октябрьского округа задержали в подъезде дома, расположенного на проспекте Космическом. Ее подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе омской полиции.

задержание подозреваемой
Видео: Город55

Сотрудники УНК УМВД России по Омской области осмотрели арендованную ей квартиру и обнаружили на столе, в сейфе и в женской сумочке 390 грамм синтетического наркотика и еще более 740 грамм другого наркотического вещества.

Оказалось, что задержанная делала «закладки» на территории региона. Она получала от неизвестного куратора координаты тайников с запрещенным веществом, после чего забирала из них «синтетику», расфасовывала на мелкие дозы и сбывала.

УМВД России по Омской области возбудило уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. В связи с этим на время расследования суд отправил омичку под домашний арест.

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